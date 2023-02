Landsholdsanfører fundet død med sin søn

En af Tyrkiets største håndboldprofiler mistede livet i sidste uges store jordskælv i landet.

Cemal Kütahya, der var anfører for det tyrkiske herrelandshold, døde. Det samme gjorde hans femårige søn, Cinar.

Det oplyser Tyrkiets håndboldforbund ifølge Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

- Det er med dyb sorg, at vi er blevet gjort bekendt med, at Cemal Kütahya, der var anfører for herrelandsholdet i håndbold, og hans søn, Cinar Kütahya, er døde efter at være blevet begravet i ruinerne af det hus, de boede i i byen Antakya, lyder det fra det tyrkiske håndboldforbund.

I takt med et stigende dødstal dukker stadig flere skræmmende optagelser op

32-årige Kütahya var desuden en del af det tyrkiske landshold i strandhåndbold. På klubniveau spillede han for Hatay Büyüksehir Belediyespor, der fører den tyrkiske liga.

To kraftige jordskælv ramte mellem det nordlige Syrien og det sydlige Tyrkiet mandag 6. februar klokken 04.17 lokal tid. Epicenter for de to store jordskælv var i Tyrkiet.

Op mod 5,3 millioner mennesker alene i Syrien kan være blevet hjemløse, efter at jordskælvet jævnede tusindvis af bygninger med jorden.

Mere end 37.000 mennesker i Syrien og Tyrkiet mistede livet som følge af jordskælvet. Flere end 6400 bygninger styrtede sammen under jordskælvet.