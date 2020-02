Landsholdsanfører Stine Jørgensen skifter til Tyskland

Endnu en dansk håndboldprofil skifter til den tyske klub Bietigheim.

Tirsdag meddeler den, at landsholdsanfører Stine Jørgensen til sommer er ny spiller i klubben.

Odense-profilen har skrevet under på en toårig kontrakt med de forsvarende tyske mestre, der fredag oplyste, at Jørgensens nuværende holdkammerat Trine Østergaard Jensen også vil være at finde i klubben i næste sæson.

Bietigheim har dansk træner i form af Martin Albertsen og har også fløjspilleren Fie Woller i truppen.

Klubben blev tysk mester i sidste sæson og befinder sig lige nu på andenpladsen i Bundesligaen efter Dortmund.



