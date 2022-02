Landsholdsbobler forlænger trods udlandstilbud

Den 21-årige landsholdsbobler Simon Pytlick har forlænget sin kontrakt med GOG til sommeren 2025.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Det var egentlig ret nemt at vælge. Jeg trives rigtig godt i GOG. Og jeg tror på, hvis jeg skal nå så langt som muligt i min karriere, så er det her det rigtige for mig lige nu, siger han.

- Det var mange ting, der gjorde, at jeg har forlænget kontrakten. Vi er et utrolig godt hold, og jeg har det virkelig godt med mine holdkammerater, så det er her, jeg skal være.

Ifølge TV 2 har Pytlick også haft flere store tilbud fra Tyskland. Han vil dog ikke sætte klubnavne på adresserne, fortæller han til mediet.

- I bund og grund vidste jeg godt, at jeg skulle blive i GOG i nogle år endnu for at være modnet helt. Men det er klart, at når man får nogle tilbud udefra, så kan man ikke lade være med lige at skulle høre, hvordan det er dernede.

Inden forlængelsen var den unge dansker, der fik debut på det danske A-landshold i november sidste år, på kontrakt i klubben indtil sommeren 2023.

Simon Pytlick er søn af den tidligere landstræner på kvindernes landshold Jan Pytlick, og han har været i GOG siden 12-årsalderen

Udenlandske klubber får chancen for at lokke Pytlick væk fra GOG allerede fra sommeren 2024. Det skyldes ifølge TV 2 en klausul i kontrakten.