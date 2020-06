Landsholdsprofil jubler: Vi skal være forældre!

- Vi skal være forældre.

Sådan skriver håndboldspilleren Sarah Iversen mandag på Instagram og Facebook, hvor hun sammen med sin mand poserer med scanningsbilleder, der ikke efterlader nogen tvivl.

Termin er til januar, og dermed skulle det være sikkert og vist, at hun ikke kommer i spil til EM på hjemmebane i december.

Den 30-årige stregspiller var som ventet ellers en del af Jesper Jensens første landsholdstrup i marts, efter han tiltrådte som landstræner.

Sarah Iversen, der var en del af Nykøbing Falsters DM-guldvindere i 2017, er siden skiftet til Herning-Ikast, hvor hun er i gang med sin anden sæson.

Hun er i skrivende stund noteret for 52 A-landskampe for Danmark siden debuten for fem år siden. Siden var hun en del af VM-trupperne i 2017 og 2019 samt EM-truppen i 2018.

Jesper Jensen må alt andet lige være glad på Sarah Iversens vegne, men det hjælper ikke just landstræneren at skulle undvære den stærke streg, når han og Danmark skal op mod Frankrig, Montenegro og Slovenien i gruppespillet.

- Det var vel noget nær den hårdeste lodtrækning, vi kunne få, sagde han, da lodtrækningen forelå for snart 14 dage siden.

Og ikke nok med det. Skulle Danmark kvalificere sig til mellemrunden, venter der med al sandsynlighed kampe mod tre af fire følgende landshold: Rusland, Sverige, Spanien og Tjekkiet. Nok de tre første.

Spørgsmålet er så, hvordan EM-slutrunden rent praktisk skal afvikles i skyggen af coronapandemien, hvor der nu spekuleres i, om antallet af arenaer skal reduceres for at mindske risikoen for smitte.

I Danmark er planen oprindeligt at afvikle to af de fire grupper i henholdsvis Herning og Frederikshavn.

EM spilles 3.-20. december.