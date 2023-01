Landsholdsspiller rykker til danskerkoloni

Den danske håndboldprofil Anne Mette Hansen spiller i næste sæson i franske Metz.

Hun har fået en toårig kontrakt, oplyser storklubben på sin hjemmeside.

Bagspilleren, der er en vigtig brik på Jesper Jensens danske landshold, skifter fra den ungarske storklub Györ.

Ren dansk bagkæde

Her har hun spillet siden 2017, været anfører og vundet Champions League i både 2018 og 2019.

I Metz bliver 28-årige Anne Mette Hansen holdkammerat med landsholdskollegerne Louise Burgaard og Kristina Jørgensen. Dermed kan Metz fra sommer også stille med en ren dansk bagkæde.

- Jeg er virkelig glad for at komme til Metz, fordi det ser ud til at være en god klub med en familieånd.

- Holdet er et af de bedste hold i Frankrig og Europa, hvilket passer til mine ambitioner. Jeg vil gerne vinde, siger Anne Mette Hansen til klubbens hjemmeside.

Metz vandt det franske mesterskab og blev nummer tre i Champions League i seneste sæson.

Sølv og bronze

Anne Mette Hansen var med i december, da kvindelandsholdet tog sølvmedaljer ved EM. I 2013 og 2021 var hun med til at vinde bronzemedaljer ved VM.

Før skiftet til Györ i 2017 spillede hun i Ajax København og København Håndbold.

Tidligere fredag fandt en anden landsholdsspiller også en ny klub.

Fløjspilleren Trine Østergaard skal fra næste sæson tørne ud for rumænske CSM Bucuresti. Hun skifter fra tyske SG BBM Bietigheim.