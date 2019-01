Landsholdsspiller skifter til franske håndboldmestre

Håndboldspilleren Louise Burgaard skifter fra Herning-Ikast Håndbold til franske Metz fra den kommende sæson.

Det oplyser den midtjyske klub på sin hjemmeside.

Bagspilleren Burgaard har spillet for den danske klub, der tidligere var en del af FCM, i fire sæsoner, men fra sommer bliver det franske mesterhold hendes nye arbejdsgiver.

- Jeg er og har altid været glad for at være her i klubben, men jeg føler, at det er det rette tidspunkt for mig at prøve noget nyt med et udlandseventyr.

- Jeg har lagt meget vægt på, at det er en klub med en rigtig stærk kultur, og at der ikke er nogle spillere, der er større stjerner frem for andre, men at det er selve holdet, der er stjernen, siger Louise Burgaard om skiftet.

Den 26-årige højreback debuterede på A-landsholdet i 2011. Hun var med i bruttotruppen frem imod EM i december, men hun blev sorteret fra til den endelige trup.

Direktør i Herning-Ikast Jakob Mølgaard Christensen fortæller, at Burgaard har været en ombejlet spiller.

- Hun er højreback, og dem er der ikke mange af på niveau i Europa i øjeblikket.

- Derfor har flere af de største klubber rørt på sig omkring Louise Burgaard, som i sin kontrakt har mulighed for at komme til udlandet efter indeværende sæson.

- Det er selvfølgelig en central spiller, vi siger farvel til, men når der lukkes en dør, så åbnes også en ny. Vi får nu mulighed for at tilføre holdet tyngde på andre centrale positioner, siger Jakob Mølgaard Christensen.

Se også: Stjernetræner chokerer i ydmygelse: - Din bedstemor er en luder!

Privatfly, fødsel og sejr: VM-profilens 12 sindssyge timer