Landsholdsstjerne efter triumf: - Vi kunne slet ikke styre os

I februar fik han en alvorlig knæskade. I maj gjorde han comeback efter 14 uger. Og i denne weekend løftede han sammen med sin tyske klub Magdeburg det største trofæ, du kan vinde i klub-håndbold: Champions League-trofæet.

Det har været noget af et år for den danske håndboldstjerne Magnus Saugstrup, og det lægger han heller ikke skjul på, da Ekstra Bladet træffer ham over telefonen mandag aften, lige inden han trådte ud på rådhusbalkonen i Magdeburg, hvor han blev hyldet af flere tusinde fans.

- Jeg har gjort alt for at opnå det her. Jeg har brugt så meget tid på at komme tilbage, og jeg er virkelig bare lettet over, at jeg nåede at blive ordentligt klar, fortæller han og fortsætter:

- Det er det her, jeg har kæmpet for, og det er den titel, du som håndboldspiller allerhelst vil vinde med din klub, så jeg er bare pisseglad.

Håndbolddrama

Men billetten til rådhusbalkonen og de tusindvis af jublende fans, der mandag aften hyldede håndboldstjernerne, kom ikke uden besvær.

Han og Magdeburg-holdkammeraterne skulle nemlig først igennem et sandt håndbolddrama.

Magnus Saugstrup og holdkammeraterne kunne søndag løfte Champions League-trofæet. Foto: Privatfoto.

Finalesejren på 30-29 over polske Vive Kielce kom i hus efter en kamp, der blev afgjort med ti minutters ekstra spilletid.

- Det gik helt amok, da kampen blev fløjet af. Vi kunne slet ikke styre os. Alle hoppede og krammede hinanden. Det var lige, som det skulle være, og det var en kæmpe forløsning, fortæller Magnus Saugstrup.

Fest, fest og atter fest

Herefter fortsatte jublen nede i omklædningsrummet, hvor han blandt andre fik besøg af familie og tre venner, der havde taget turen fra Danmark til Køln.

- Der var bare fest og rigtig god stemning. Vi var dernede i lang tid, fordi vi bare skulle ud med alle vores følelser og fejre det med hinanden, siger han.

Fra omklædningsrummet gik turen tilbage til hotellet, inden spillerne satte tænderne i noget lækkert mad for til sidst at fortsætte aftenen og natten på en natklub.

- Altså vi festede hele natten, så jeg er lidt træt i dag, griner han.

Og nu tilbage til balkonen. For her stod han mandag aften klar til at blive hyldet. Sammen med de danske holdkammerater Mike Jensen og Mikkel Damgaard og resten af Magdeburg.

- Rådhuspladsen er helt fyldt, der er flere tusinde mennesker her. Det er kæmpestort.