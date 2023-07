Landsholdsstjerne køber hus i Danmark

Nu ligner det, alt er på plads.

For når den danske landsholdsspiller Rasmus Lauge fra næste sæson trækker i Bjerringbro Silkeborg-trøjen, så kommer han ikke til at have særlig langt til hverken træning eller hjemmekampe.

Han og konen, Sabrina Jepsen, som han har to børn med, har investeret i et hus i Silkeborg – et stort og dyrt et af slagsen.

Parret har ifølge tinglysningen måttet slippe 6,2 mio. for det 198 kvadratmeter store hus, der blandt andet fordeler sig på syv værelser.

Og et hurtigt gik på Google Maps viser samtidig, at der er rigelig med udendørs plads at hygge sig på – marker så langt øjet rækker og langt til naboer.

Rasmus Lauge har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2028. Foto: Lars Poulsen

'Skal være førsteudfordrer'

Det var tilbage i april 2022, at den danske playmaker meddelte, at han vender hjem til Danmark og til den klub, hvor det hele begyndte.

- Der skulle ikke meget overtalelse til. Det er klart, at klubben i sig selv, men specielt Bjerringbro FH har en kæmpe plads i mit hjerte. Jeg ønsker inderligt at kunne være med til at bringe trofæer til klubben og få den tilbage til sin storhedstid, sagde Rasmus Lauge i den forbindelse.

- Jeg kommer ikke tilbage for at ligge på den lade side. Vi skal have BSH til at være førsteudfordrer til Aalborg og forhåbentligt skabe et hold, der kan vippe dem af pinden.

Lauge har tidligere været på kontrakt i THW Kiel, Flensburg-Handewitt og senest ungarske Veszprem.

Sammen med landsholdet har danskeren vundet både EM- og VM-guld, ligesom det på klubplan er blevet til fire tyske mesterskaber.

