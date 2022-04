Landsholdsstjerner efterladt i chok

Det var en forskrækkelse for mange, da det for en uge siden kom frem, at Mikkel Hansen var blevet ramt af en blodprop under en operation i knæet.

Ikke mindst for stjernens landsholdskammerater.

Niklas Landin blev meget bekymret, efter han så nyheden i medierne, men under et opkald med PSG-stjernen fik han mere ro i maven.

- Jeg blev meget chokeret, og jeg fik også snakket med ham forholdsvis kort tid efter, hvor han heldigvis kunne berolige mig og sige, at alt var fint, og tjekkene også så gode ud, siger han til Ekstra Bladet.

Niklas Landin inden kampene mod Polen og Sverige i april. Foto: Tariq Mikkel Khan

En helt særlig detalje under de to venners samtale, fik landholdskeeperens bekymringer til at fordufte.

- Han virkede som sig selv. Han var selvfølgelig lidt chokeret over det, der var sket og lidt rundt på gulvet. Men på den anden side kunne jeg høre hans børn i baggrunden og hans kone trisse rundt, og der var skrig og skrål.

- Så på den måde virkede det som en helt normal hverdag – også for ham. Det beroligede mig, siger Niklas Landin, der for en uge siden blev kåret som verdens bedste håndboldspiller.

Henrik Møllgaard får udover landsholdet også snart mulighed for at spille med Mikkel Hansen i Aalborg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Familien i fokus

Henrik Møllgaard fortæller, at han løbende havde kontakt med Mikkel Hansen efter operationen. Samtaler, der ikke handlede om håndbold, men i stedet alt det rundt om sporten.

- Jeg snakkede med Mikkel efterfølgende, og i sådan en situation bliver håndbold jo så ligegyldig, siger han.

- Jeg havde ønsket for ham, at de ti år i Paris sluttede anderledes, men det blev ligegyldigt, når man tænker på de konsekvenser, det kunne have haft. Også når man tænker på hans kone og børn og livet efter håndbolden.

Den erfarne bagspiller, der nåede at spille sammen med Hansen i to sæsoner i PSG, er heller ikke i tvivl om, at blodproppen kunne have haft alvorligere konsekvenser. Derfor bør vennen trods alt være glad for, at han ser ud til at være sluppet nådigt.

- Jeg ved jo godt, han er en lille smule egoistisk og gerne ville have rundet eventyret i PSG pænt af. Men jeg tror da også, at det i yderste konsekvens kunne have endt meget anderledes. Så på den måde er det billigt sluppet, at han bare får en lidt fladere exit fra Paris nu, siger Møllgaard.

Ifølge Mads Mensah virkede det på Mikkel Hansen som om, at der var styr på det efter blodproppen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Også Mads Mensah regner stærkt med, at kammeraten nok skal vende retur til banen og blive klar til kamp.

- Det vigtigste er, at han har helbredet i behold, og der er gode udsigter til, at han kommer tilbage, siger han.

Mikkel Hansen forventes at kunne spille igen i august eller september. Til den tid er Paris skiftet ud med Aalborg.

En klub, der har oprustet markant. Senest ved også at hente Niklas Landin til klubben fra sommeren 2023.

