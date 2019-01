Landsholdsstjernerne langer hårdt ud: Det er helt håbløst!

Tre udskiftninger i truppen er alt for lidt under en VM-slutrunde.

Det mener flere af de danske håndboldstjerner samt landstræner Nikolaj Jacobsen.

Hårdest i kritikken er Rasmus Lauge, dagen efter at Danmarks forsvarskæmpe René Toft Hansen blev skadet og inden længe skal erstattes med en anden i truppen.

I forvejen er Hans Lindberg udskiftet fra truppen på grund af en skade, og derfor vil Danmark reelt ikke have flere udskiftninger, fordi den tredje og sidste udskiftning med fordel bør gemmes til en eventuel målmandsskade.

- Hvorfor er nogen interesseret i, at vi i de sidste og afgørende kampe kan ende med decimerede trupper? Hvem har interesse i det? Er det godt for håndbolden? Er det godt for noget overhovedet?

- Eller er det bare igen de folk i jakkesæt, der tager en beslutning og bare stikker en finger i vejret og siger: Nu skal vi lige have noget at skulle have sagt. Jeg tror mest på det sidste, siger Lauge.

Foto: Jens Dresling

Og han fortsætter med at hagle regelsættet ved VM ned.

- Sportsligt og menneskeligt og på alle andre parametre giver det ikke mening kun at have tre udskiftninger. Lad os da få lov til at skifte ud. Det er helt håbløst, siger Lauge.

Playmakeren kan ikke se argumentet for et loft over udskiftninger.

- Man må gå ud fra, at enhver landstræner vil stille det stærkeste hold fra start. Det betyder, at han nok ikke vil skifte ud i truppen.

- Vi skulle allerede bruge en udskiftning i starten på Hans (Lindberg). Det var mega irriterende. For jeg er sikker på, at når han er klar, så kan ethvert hold bruge ham.

- Men tør Nikolaj bruge den udskiftning? Skal den bruges på Henrik Toft eller hvad? Det er håbløst for sporten og de sidste kampe.

- Der kan være nogle hold, der kun kan stille med 13-14 mand, hvis de er uheldige. Så spiller man 16 mod 13, det er immervæk en fordel, siger Lauge.

Foto: Jens Dresling

Landstræneren vil i den nuværende situation gerne have flere udskiftninger.

- Tre er lige lidt nok. Også taget i betragtning af, at programmet er så komprimeret. Vi er heldige at have en dag mere, mens andre hold skal spille 10 kampe på 17 dage.

- Og det er ikke tre udskiftninger, det er reelt kun to, hvis man vil gemme én til en skadet målmand, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det kunne godt være, at man skulle overveje at have flere, da man efterhånden ser mange skader, også muskelskader, når man når til den del af turneringen, som vi når nu.

- En del af forklaringen er det hårde klubprogram, og at kampene kommer meget tæt ved VM. Vi er endda begunstiget af at skulle blive boende, mens mange andre hold har en rejsedag, siger han.

Foto: Jens Dresling

Niklas Landin mener, at holdene bør kunne vælge frit fra en bruttotrup på 28 spillere.

- Det er underligt, når de med andre regler forsøger at passe på os spillere, men kun giver os tre udskiftninger under en lang turnering med eventuelt ti kampe.

- Og der er ikke nogle særregler, hvis en målmand bliver skadet. Så er det bare synd. Og så kan du kun spille med én målmand, hvis du har brugt dine tre udskiftninger. Det er åndssvagt, siger Landin.

Nikolaj Øris foreslår færre kampe ved VM, så belastningen ikke bliver så stor. Skaden er allerede sket, når først ukampdygtige spillere skal skiftes ud, påpeger han.

- Der er ingen tvivl om, at tre udskiftninger ikke er meget, når man formentlig skal spille 10 kampe på 18 dage. Det er en voldsom høj belastning. Specielt for spillere, der får mange minutter.

- Der er ikke lang tid til at restituere. Du skal i ilden, inden du er kommet dig 100 procent. Det giver nogle skader, kan man desværre se. Jeg vil anbefale, at man skærer nogle kampe fra, siger Øris.

(Lørdag) Vanvids-præstation! Mikkel er jo - Mikkel!

Se også: Midt i triumfen: Dansk profil kan være færdig ved VM

Se også: Niklas om busstop-farcen: Jeg fik vist en koger