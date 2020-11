Landskampen mellem Danmark og Schweiz aflyses

Danmark skulle have mødt Schweitz onsdag aften i Aarhus, men EHF har aflyst og udskudt opgøret, da Schweiz er blevet ramt af en haglbyge af corona-tilfælde.

Kampen kvalifikation til EM-slutrunden i januar 2022, men opgøret er udsat, da Schweiz har meldt afbud med baggrund i retningslinjerne i de lokale covid-19-regulativer.

Kampen er derfor udsat på ubestemt tid.

Herrelandsholdet mødte i mandags ind til samling forud for to EM-kvalifikationskampe mod henholdsvis Schweiz og Finland i denne uge. Kampen mellem Danmark og Schweiz bliver dog i første omgang ikke spillet i morgen onsdag, da det schweiziske landshold har set sig nødsaget til at blive hjemme.

Det skyldes, at fem spillere på det schweiziske landshold til dagligt spiller i en klub, hvor en træner er testet positiv for covid-19. Det har i mellemtiden ikke været muligt for de schweiziske spillere at gennemføre en godkendt test tids nok til, at de schweiziske covid-19-regulativer overholdes.



Det schweiziske afbud ærgrer Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund:

- Spillere, ledere, Dansk Håndbold Forbund og vores mange fans har set frem til den første kamp med herrelandsholdet siden januar. Afbuddet fra Schweiz er brandærgerligt, men vi håber på, at vi alligevel kan få lov til at spille kampen på et tidspunkt i den her uge, siger Morten Henriksen.

Landsholdet kommer efter planen i aktion lørdag i Helsinki, hvor holdet møder Finland i samme turnering.

