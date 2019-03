Landstræner afslører: Derfor blev jeg opereret

- Jeg er bundet ind, det gør ondt, og mine tæer er orange, fortæller Nikolaj Jacobsen i telefonen, mens der pludselig fyger en intern besked ud i den Baden-Württembergske aftenluft:

- Jeg skal have den der. Uden champignon!

Appetitten på andet end smertestillende er altså vendt tilbage hos Nikolaj Jacobsen, der i årevis har døjet med to dårlige knæ: Et slidt – og et meget slidt.

Fredag morgen blev han opereret i det såkaldt ’gode’ højre knæ efter en skade pådraget i kamp. Ikke i tiden som aktiv for THW Kiel – men på sidelinjen som cheftræner for Rhein-Neckar Löwen i Champions League-opgøret mod Kielce onsdag i sidste uge.

- Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Det var i hvert fald en forkert bevægelse undervejs, og efter kampen fik jeg stærke smerter på indersiden af højre knæ. Det er ikke så godt. Jeg håber virkelig, knæet bliver bedre nu, for til sidst gjorde det så ondt, at jeg næsten ikke kunne gå, fortæller landstræneren fra sofaen hjemme i Leimen.

Han mødte fredag morgen kl. syv ind på klinikken og fik fjernet 40 procent af en indvendig menisk, skåret et snit af den udvendige kollega og samtidig fjernet to mus, der har ligget og svømmet rundt inde i et slidt knæ i adskillige sæsoner.

Klokken 11 var han hjemme igen – iført to krykkestokke, der bliver faste makkere de næste 10-14 dage.

- Men jeg er forhåbentlig fit for fight, når vi spiller næste kamp mod Wetzlar torsdag den 14. marts, siger dobbeltjobberen, der springer den sidste gruppekamp i Champions League i Barcelona i morgen over.

- Vi ender formentlig som femmer i gruppen uanset hvad, så Barcelona-kampen er ikke så vigtig. Så passede det fint at få foretaget indgrebet nu, da vi har denne sjældne pause i Bundesligaen, forklarer fynboen.

Fra en tidligere Champions League-kamp mod Kiel. Onsdag i sidste uge gik det galt i et opgør mod polske Kielce. Foto: Lars Poulsen

VM-guldvinderen fra januar kan så spendere tiden med at fundere over den nærmeste fremtid for sit klubhold, der for første gang i hans tid som boss halter lidt.

Rhein-Neckar er ikke med helt fremme i nogen turnering. Tyskerne blev slået ud i pokalkvartfinalen, halser efter uafgjort torsdag i HC Erlangen to point efter THW Kiel på Bundesligaens andenplads, og så var Final 4 i Champions League et oplagt mål.

- Det har det været, men man må bare sige, at med udsigt til at møde Barcelona eller Paris, hvis vi kvalificerer os til kvartfinalerne, ser det rimeligt tungt ud. Vi må bare erkende, at vi ikke var dygtige nok til at slå Vardar Skopje på hjemmebane, og i Bundesligaen har Kiel et langt lettere slutprogram end os, siger Nikolaj Jacobsen.

- Derfor er vi tvunget til at dæmpe forventningerne, selv om andenpladsen i ligaen er inden for rækkevidde. Det var fuldstændig åndsvagt, vi smed et point væk torsdag aften, og situationen er ret speciel for denne klub. Det er første gang i fire år, vi ikke er med helt fremme ved målstregen før sidste runde i ligaen, men det er måske også meget sundt, tænker Nikolaj Jacobsen.

- Det har været stressende for spillerne at spille på så ekstremt højt niveau i flere sæsoner, hvor vi er blevet berømmet for at være det bedst spillende hold ikke bare i ligaen – men såmænd også i Europa. Vi må efter pausen arbejde med at videreudvikle holdet til næste sæson, siger manden, der forlader klubben til sommer for at flytte hjem og blive landstræner på fuld tid.

Og der halter det som bekendt ikke…

Det var en glad Nikolaj Jacobsen, der modtog folkets hyldest sammen med herrelandsholdet, da Danmark vandt VM på hjemmebane i Herning. Video: Jonas Olufson

