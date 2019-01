Landstræner amok over danskere: Smid dem i fængsel!

Kroatien havde fire point med i mellemrunden ved VM i håndbold, og de lignede derfor et godt bud på en semifinale-deltager.

Men et chok-nederlag til Brasilien og mandag aftens dramatiske nederlag til Tyskland betyder, at de kroatiske håndboldherrer nu er ude af VM-titelræset.

Og det gør ondt.

Ifølge landstræner Lino Cervar gik det dog langtfra fair for sig, da Kroatien tabte 21-22 til de tyske medværter. I slutfasen følte kroaterne sig berøvet af de danske dommere Mads Hansen og Martin Gjeding.

- Kroatien blev snydt, og det kunne hele verden se. Dommerne burde blive smidt i fængsel. Det er ikke første gang, at danskerne snyder os. Vi kan ikke tillade amatører at dømme sådanne kampe og bestemme vores skæbne, raser Lino Cervar ifølge det kroatiske medie Indexhr og peger på, at kroaterne ifølge ham også blev snydt af danskere ved EM i 2008, VM i 2009 og EM i 2010.

Lino Cervar peger på de danske dommere som årsagen til Kroatiens VM-fiasko. Foto: Ritzau Scanpix

I 2008 vandt Danmark EM-guld efter en finalesejr over netop Kroatien, og det er uklart, om Cervar mener, at der var snyd med i spillet her. Ved VM i 2009 på hjemmebane havde Kroatien danske Lars Ejby Pedersen og Per Olesen som dommere i finalen mod Frankrig. Dengang anklagede kroaterne danskerne for at have været blevet bestukket efter finalenederlaget til franskmændene.

Alvorlige anklager

De afgørende kampe ved VM-slutrunden spiller en stor rolle for OL-kvalifikationen til OL i 2020, og Cervar mener ligefrem, at den olympiske ånd blev krænket med den danske dommerindsats.

- Disse dommere vil fortsat dømme vigtige kampe, og det har betydning for OL-pladserne. Den olympiske ånd siger, at vi alle er ens, store som små. Jeg er ked af det på vegne af de unge mænd, der burde se deres indsats blive belønnet. Jeg er i slutningen af min karriere, jeg har været med i 17 store turneringer, og jeg mener, danskerne har snydt os ved tre store turneringer.

- Det er et seriøst problem for sporten, som Den Olympiske Komité må kigge nærmere på. Vi slog tyskerne foran deres hjemmepublikum, og dommerne stjal vores sejr. Vi troede, det ville blive bedre, men vi vidste, hvad der foregik. Vi behøvede ikke engang at spille, fordi vi vidste, hvad der ville ske. Nu jubler tyskerne over sejren ... Hvad skal jeg sige til mine spillere?, lyder den voldsomme svada fra Cervar.

Kroatien må nu nøjes om at spille om de sekundære placeringer, hvor en plads i top syv giver adgang til OL-kvalifikationen.

Tyskland blev med sejren over Kroatien klar til VM-semifinalen.

