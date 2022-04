Landstræner: Derfor er klubløs Heindahl med

Når landsholdet mødes lige om lidt for at tage fat på de to sidste EM-kvalifikationskampe, er det som sædvanlig med Kathrine Heindahl i truppen.

Stregspilleren og forsvarschefen er og har været en meget vigtig del af landsholdet de senere år. Men modsat tidligere er det en klubløs Heindahl, der tropper op til samlingen.

Hun fik ophævet kontrakten med CSKA Moskva i forbindelse med forrige samling i begyndelsen af marts som en konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine, og siden de to sejre over Rumænien 2. og 5. marts har hun ikke spillet en kamp.

Så hvorfor pokker udtage hende? Dansk håndbold har flere gode alternativer på stregen – udover Rikke Iversen, der også er selvskreven. Hvorfor ikke prøve en mere uprøvet spiller af i to kampe, der med al sandsynlighed sikrer Danmark en plads ved EM?

Svaret er lige så logisk, som det er oplagt at spørge.

'Det er dem, vi satser på'

Det mener landstræner Jesper Jensen.

- Vi er overbeviste om, at hun har en plads på EM-holdet. Hun og Rikke har gjort det så godt de sidste par slutrunder. Det kræver selvfølgelig gode præstationer at blive udtaget til en slutrunde, men vi er interesserede i at arbejde så meget med de to, som det er muligt, siger han til Ekstra Bladet.

- Det giver ikke mening for os at udtage så mange nye spillere. Det er dem, vi satser på, og som vi vil bruge så mange træningstimer som muligt med frem mod slutrunden i november, siger han.

Kathrine Heindahl i selskab med Althea Reinhardt, Louise Burgaard og Mie Højlund, da VM-bronzen er sikret i december. Foto: Lars Poulsen

Kathrine Heindahl havde allerede inden bruddet med CSKA skrevet kontrakt med Team Esbjerg fra sommer af, og her får hun også Jesper Jensen som cheftræner.

Står stadig skarpt

Han afviser dog, at det er klubtræneren Jesper Jensen, der har udtaget hende for at give hende træning på højeste niveau og spilletid i nationaldragten.

- Nej, det er ikke for at holde hende varm. Vi har selvfølgelig en snak med hende om, hvad hun skal gøre, hun har trænet med en enkelt gang i Esbjerg og nogle gange i Horsens, siger han og tilføjer, at hun også er inde over Team Danmark-træningen i Brøndby.

- Og hun står stadig skarpt. Ellers ville vi ikke tage hende med, siger han.

Danmark fører EM-kvalifikationens gruppe 2 med tre point ned til Østrig og fem til Rumænien, hvilket betyder, at Danmark er kvalificeret til EM.

Gruppesejren er dog ikke i hus endnu og skal sikres enten ude mod østrigerne i Graz onsdag – eller hjemme i Næstved mod Færøerne næste lørdag. Især den sidste kamp på hjemmebane ventes at blive en overkommelig opgave for de danske VM-bronzevindere, der vandt det omvendte opgør 39-19.