Landstræner: - Det er ekstraordinært

Mikkel Hansen, Niklas Landin og senest Mathias Gidsel. De store danske håndboldidoler på herresiden er ikke svære at få øje på og har ikke været det længe.

Anderledes har det være på damesiden, hvor landsholdet har haft svært ved at gøre sig gældende i verdenstoppen. Der har ikke været en Anja Andersen, Camilla Andersen eller Karin Mortensen. En spiller, som også på den internationale scene vakte opsigt.

Ifølge landstræneren for damelandsholdet, Jesper Jensen, behøver de unge håndboldpiger dog ikke længere skele mod herrerne for at finde inspirationen til selv at jagte den absolutte top.

- Sandra Toft er lige blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller, og der er virkelig nu nogle enere på landsholdet, som de næste kan spejle sig i, mener han.

- Det, Mie Højlund kan, er ekstraordinært. Det, Anne Mette Hansen kan, er ekstraordinært. Stregspillerne er dygtige, og fløjspillerne begynder at træde mere og mere frem. Vi har nu A-landsholdsspillere, som virkelig viser, hvordan man kan komme ind i den internationale top.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sandra Toft blev for nylig kåret som verdens bedste håndboldspiller på kvindesiden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I halvandet årti har de danske håndboldherrer været en del af den absolutte verdenstop, mens kvinderne har haft voldsomt svært ved at nå tidligere tiders højder.

En medaljeforbandelse blev dog brudt for damelandsholdet, da det blev til VM-bronze i Spanien i december, og for anden gang i træk på hjemmebane er der udsolgt til en damelandskamp i lørdagens opgør i Næstved mod Færøerne i EM-kvalifikationen.

Jesper Jensen håber, der sidder mange piger med en håndbolddrøm i maven på lægterne.

- Jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis de pigespillere, som lige nu er 10-16 år, bliver inspireret. Ligesom Mikkel Hansen har været en kæmpe inspiration for den næste generation af spillere, lyder det fra landstræneren.

- Spillerne med Mathias Gidsels alder og nedefter har jo kigget på Mikkel Hansen og tænkt 'wauw'. Det er så vigtigt, at nogen flytter barren højere og højere.

- Inspirationen på damesiden til at ville spille håndbold på et fedt niveau, den er der nu i hvert fald.

Danmarks næste store opgave bliver EM til november i Slovenien, Nordmakedonien og Montenegro. Det spilles fra 4. til 20. november.