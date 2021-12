Landstræner efter VM-nedtur: Jeg er ked af det

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Det kan godt være, at han ikke græd, men landstræner Jesper Jensen var mindst lige så knust som sine spillere efter nederlaget til Frankrig i VM-semifinalen.

- Jeg er ked af det. Vi var så tæt på. Det var ned til nogen små udfald, der gjorde det. De får scoret på fløjskud de sidste ti minutter af kampen, og vi brænder er par stykker. De lykkedes også med indspil til deres stregspiller, som vi ellers havde haft styr på.

- Det irriterer mig, at vi ikke finder løsningen på deres 5:1-forsvar. Vi kom til ok chancer, men vi fik ikke scoret til sidst, og det er sindssygt ærgerligt.

- Undervejs forsøgte du at spille syv mod seks, men hvorfor gik det i ged?

- Vi stod med en følelse af, at Burgaard, Anne Mette Hansen og Mie Højlund havde trukket rigtig mange minutter, og så tænkte vi, om vi skulle noget andet, da Frankrig var gået i 5:1. Vi vidste, at dem vi kunne sætte ind, ikke var vores duel-spillere. Så vi var lidt pressede.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mie Højlund blev kørt træt i anden halvleg. Foto: Lars Poulsen.

- Vi gik i syv mod seks og fik også en fin chance, men så kom Kristina Jørgensen til at lave en angrebsfejl. Det er sådan noget, der sker. Og så fik vi en udvisning oven i. Efterfølgende løb de kontra lige ind i Iversen, en kæmpe stor angrebsfejl, som ikke blev dømt, og samtidig fik vi vist Østergaard ud. Den kendelse blev ret voldsom i forhold til kampen.

- Da der er ti minutter tilbage, snakker vi om, hvorvidt vi skal satse på syv mod seks igen. Det valgte vi ikke at gøre. Set i bagklogskabens klare lys ville jeg gerne have gjort det. Men det er ikke sikkert, at det ville være gået anderledes alligevel.

- Hvad sagde du til spillerne efter kampen?

- De var mere kede af det, end jeg var. Jeg synes fandeme, det er synd for os. Ikke kun for dem, men for os. Som hold har vi vist rigtig meget godt i den her turnering.

- En af delmålsætningerne i dag, udover at komme i finalen, var at få bevist, at vi havde et hold, der kunne spille lige op og måske endda vinde over Frankrig. Det fik vi vist. Men når man vil lege med de store, er det marginalerne, der afgør det, og til sidst tippede den desværre over til Frankrig.

- I skal spille bronzekamp.

- Lige nu er det svært at tænke bronze. Men jeg kan roligt svare på, om det vil være stort for det her hold og for dansk kvindehåndbold i det hele taget at vinde bronze. Det vil være kæmpe stort. Det ved vi godt. Og vi skal selv rejse os, siger Jesper Jensen.

Louise Burgaard, som spillede rigtig mange minutter i semifinalen, havde rødsprængte øjne, da hun mødte pressen efter kampen.

- Det er en kæmpe skuffelse. Vi beviste, at vi er tæt på verdenseliten. Vi kan sammenligne os med Norge og Frankrig. Vi sidder på en kamp mod Frankrig hele vejen, men så har de rutinen og ressourcerne til sidst. Det kan jeg ikke være i mig selv over. Jeg er vildt skuffet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Louise Burgaard brugte mange kræfter i kampen. foto: Lars Poulsen.

- Hvad er det der går galt?

- Jeg synes ikke, vi får brugt den bredde, som vi ellers har været gode til. Vi løber tør for ideer i vores angrebsspil. Måske fordi vi er lidt presset at vores hårde arbejde i forsvaret. Jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg i angrebet havde svært ved at have det store overblik og lige finde de gode løsninger. Så blev det nok lidt ensformigt, og det gør, at vi ikke kommer til særligt gode chancer.

- Lige nu fylder skuffelsen det hele, men jeg håber, at man senere kan se, at vi har rykket os. Men nu skal vi fandeme have den bronzemedalje, siger Louise Burgaard.

