Landstræner frygter ikke niveaufald hos hjemvendt Hansen

Landstræner Nikolaj Jacobsen er overbevist om, at Mikkel Hansen fortsat vil præstere på højeste niveau, når han om knap halvandet år skifter til dansk klubhåndbold.

Hansen er torsdag blevet præsteret som ny spiller i Aalborg Håndbold fra sommeren 2022, hvor verdensstjernen vender hjem fra Paris.

- For mig gør det ikke den store forskel, hvor Mikkel Hansen spiller håndbold henne. Uanset hvor han spiller, skal han nok holde et rigtig højt niveau.

- Men for dansk håndbold er det selvfølgelig megastort, siger Nikolaj Jacobsen.

Han har set flere af sine profiler vende tilbage til danske klubber.

Men selv om niveauet er højere i Tyskland og Frankrig, mister spillerne ikke nødvendigvis kvalitet ved at skifte til den danske liga, mener landstræneren.

- Jeg synes jo ikke, at Henrik Møllgaard blev dårligere af at komme hjem fra Paris. Tværtimod, siger Nikolaj Jacobsen.

Han er imponeret over, at det er lykkedes Aalborg at gøre sig interessant nok, til at klubben kan hente en spiller på Mikkel Hansens niveau.

- Man skal huske at rose Aalborg Håndbold for et fantastiske stykke arbejde. Det er samtidig et bevis på det, klubben har præsteret i Champions League i de sidste par år.

- Mikkel Hansen har kunnet se, at Aalborg kan bide skeer med de store et stykke hen ad vejen. Så må vi se, om klubben kan gå hele vejen fremover, siger Nikolaj Jacobsen.