Landstræner: Harpiksfri håndbold vil være et tilbageslag

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) tester ved U18-VM i Nordmakedonien en harpiksfri bold.

Den får indtil videre en blandet modtagelse, og det kvindelige landsholds træner, Jesper Jensen, er ikke fan.

Det slår han fast over for TV 2.

Han mener, at de tekniske muligheder for blandt andre fløjspillere falder med den nye type bold.

- Harpiks er efter min mening en del af udviklingen, og det sjove ved håndbold er, at man kan udvikle sig.

- Så for interessenten tror jeg, at vi vil se et tilbageslag på 10-15 år i forhold til, hvordan man spiller håndbold, og det tror jeg ikke, man kan være interesseret i.

Det danske U18-landsholds træner, Flemming Dam Larsen, er løbende blevet mere positiv over for den harpiksfri bold.

- Det er egentlig ikke et tema for de andre hold, når vi taler med dem. Jeg synes også, at IHF har grebet det fint an og har sørget for, at boldene ikke er pumpet for hårdt. Jeg ser måske næsten færre tekniske fejl, end hvis det var en harpiksbold, siger han til TV 2.

Forsøget er lavet for at give håndbolden en chance, steder hvor harpiks ikke er tilladt, eller hvor rengøringsomkostningerne er for store.

IHF slår over for TV 2 fast, at konceptet endnu kun er på forsøgsstadiet, og man vil ikke se bolden i en seniorturnering før om flere år.