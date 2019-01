Landstræner med dansk opsang: Smækkede med døren

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark kæmpede i første halvleg med at finde melodien mod Egypten, men i anden halvleg viste de danske mænd langt bedre takter.

En sejr på 26-20 blev sikret af Danmark, og nu skal danskerne forberede sig på Sverige.

Første halvleg behagede bestemt ikke landstræner Nikolaj Jacobsen, der fik brugt stemmebåndet i pausen. Ifølge Nikolaj Øris ville landstræneren se mere tempo.

- Jo, han smækkede døren og sagde et par høje ord, og så gik vi over til det mere konstruktive.

- Det ærgrer os lidt, at vi ikke kunne løse det bedre i første halvleg, og da vi så havde chancen, så var vi ikke konsekvente nok til at smide den i kassen. Der er ingen tvivl om, at der var en lille opsang i pausen, og en reprimande om, at der skulle være lidt mere tempo efter pausen. Det lykkedes bedre i anden halvleg, siger Øris.

Kun 80 procent i sprint

Øris spillede en fin kamp mod Egypten og leverede tre kasser, og han er glad for at spille igen efter sin baglårsskade.

- Jeg synes, at vores syv mod seks-spil gør, at vi trækker fra egypterne, og Mikkel (Hansen, red.) gør det fantastisk inde i midten og fordeler boldene med sikker hånd. Vi har vist ikke en eneste fejl i vores syv mod seks-spil, så det var dejligt.

Øris kunne kun mærke til sin skade, der han skulle sprinte.

- Når jeg skulle skifte ud, var det måske kun på 80 procent frem for 100. Jeg skulle lige være sikker på, at det kunne holde hele vejen ud til bænken.

Rar redningsvest

Efter Egypten-kampen og med Norge sejr på 30-27 over Sverige, betyder det, at Danmark kan tillade sig at tabe med fire mål til Sverige og stadig gå videre til semifinalerne.

- Selvfølgelig er der rart at have en lille redningsvest, hvis det ikke skulle køre, at man så kan gå videre med et smalt nederlag. Man kan dog ikke gå på banen og gå at tænke på, at man kan tabe og gå videre. Nu har vi vundet syv kampe, og vi jagter den ottende, siger Øris.

