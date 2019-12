Landstræner på tynd is

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Klavs Bruun lignede præcis det, han var. En mand der havde tabt et stort slag. Nederlaget til Tyskland gjorde ondt. Det kunne man se først på pressemødet efter kampen, hvor han dulmede smerten med en kold øl.

Og han skjulte det heller ikke, da han mødte den samlede fremmødte danske presse i gangen i hallen i Kumamoto.

Blikket i øjnene fortalte sådan set det hele. Inden VM sagde han til Ekstra Bladet, at han ville stoppe som landstræner, hvis ikke holdet går videre fra det indledende gruppespil.

Efter nederlaget til Tyskland bevæger Klavs Bruun sig nu på ganske tynd is. Der skal point på kontoen i begge de sidste to kampe, hvis drømmen om mellemrunden og mulig adgang til det olympiske kvalifikationsspil skal holdes i live.

- Vi begynder at blive usikre og så kommer nogen af de her tekniske fejl, som bare er dødssyge at se på, siger Klavs Bruun. Foto: Bo Amstrup.

Men hvorfor gik det nu galt mod Tyskland, et hold vi ellers ikke har tabt til i umindelige tider.

Klavs Bruun:

- Det er de tilbagevendende ting. Vi brænder helt absurd meget og vi kommer stort bagud med fire-fem stykker, og så skal vi ligge hele tiden og kæmpe os op. Vi kreerer egentlig mange chancer, men så brænder vi. Vi begynder at blive usikre og så kommer nogen af de her tekniske fejl, som bare er dødssyge at se på.

- Hvorfor sker det?

- Jeg har mange tanker om det, men dem skal jeg nok holde for mig selv.

- Er det nervøsitet?

- Nej, det tror jeg ikke.

- Hvad siger du til Anne Mette Hansen, som ikke kan få styr på sit spil?

- Vi var egentlig ikke så bekymrede, men nu er der et arbejde i forhold til at få løftet Anne Mette. Det er der for hele gruppen. Vi står og falder sammen, og Anne Mette skal selvfølgelig have hjælp af os allesammen.

- Vi ved, hun er en fremragende spiller, som tager en masse ansvar. Det er selvfølgelig bekymrende, for vi ved, at hun gerne vil.

Anne Mette Hansen havde store problemer med at finde sit spil i kampen mod Tyskland. Foto: Bo Amstrup.

- Udefra kan vi se, at nogle af de bærende som Stine Jørgensen og Trine Østergaard ikke rammer niveau. Er det rigtigt set?

- Ja når de ikke scorer på chancerne. Der er de dog ikke ene om. Men det er da rigtigt, at det er nogen af dem, vi sætter vores lid til. Men det gør vi til dem alle sammen. Det viser vi også i dag. Der er mange, der kommer i spil, og vi dækker da også fornuftigt op i perioder.

- Hvor stiller det her nederlag jer?

- Vi skal vinde de næste to kampe. Så enkelt er det.

- Hvordan ser du på mulighederne for det?

- Vi har spillet godt i den her turnering, men vi har brændt ufattelig mange chancer, og vi har lavet en anelse for mange tekniske fejl. Det tror jeg på, at vi kan rette lidt op på, og så kan vi også godt vinde de to kampe. Det skal vi tro på.

- Er du bange for, at din melding om at du vil gå af, hvis i ikke kommer videre, har lagt et ekstra pres på spillerne?

- Jeg tror de i sidste ende er ligeglade med, hvem der er træner. De vil bare vinde kampene. Jeg tror ikke, det betyder noget. Jeg synes, de giver alt hvad de overhovedet har. De løber ikke rundt inde på banen og tænker på, om jeg er træner efter den her turnering. Jeg synes, vi har bevist, at vi har flyttet os, og det er en positiv ting, siger Klavs Bruun Jørgensen

