Landstræner savner dansk Champions League-succes

Endnu en gang måtte de danske håndboldklubber vinke farvel til kvindernes Champions League tidligt i knockoutfasen.

Ottendedelsfinalerne blev endestationen for både Team Esbjerg og Odense Håndbold, der over to kampe, tabte til henholdsvis Brest Bretagne og Kristiansand.

Før landsholdets to testkampe mod Frankrig udtrykker landstræner Jesper Jensen, som både står i spidsen for Team Esbjerg og landsholdet, ærgrelse over, at de danske klubber ikke gør det bedre i Champions League.

- Det er på mange måder ærgerligt - også qua klubtrænerjobbet. Jeg synes, begge hold har gjort det godkendt, men ikke prangende. På klubbasis vil vi jo gerne højere op europæisk, da det giver et bedre udgangspunkt for landsholdet.

- Der ligger ikke så meget bag, at vi (Team Esbjerg, red.) røg ud, hvis man ser på turneringen som helhed, men Odense blev ramt af nogle skader og uden dem, havde de måske været tættere på.

- Som udgangspunkt skal Danmark have et hold med i kvartfinalen, mener Jesper Jensen.

Midt i skuffelsen hiver træneren alligevel noget positivt frem. Europæisk erfaring er en stor fordel, påpeger han.

- Jeg hæfter mig ved, at mange danske spillere har fået hår på brystet, og lært hvad der skal til for at være med blandt de allerbedste i Europa, siger Jensen.

Målvogteren Sandra Toft var en af hovedaktørerne bag Brests sejr over Team Esbjerg, Tofts tidligere klub, og hun vurderer, at kynismen er en af de ting, hvor forskellen er størst, hvis man sammenligner de europæiske topklubber med de danske.

- Der er noget med kynismen. Man skal være kynisk og skarp, når det virkelig gælder, siger Sandra Toft.

Det er første gang, at de danske håndboldkvinder samles efter EM i december sidste år på hjemmebane, hvor Jensens tropper tabte til Norge i semifinalen. To dage senere blev landsholdet slået af Kroatien i kampen om tredjepladsen.

Næste store mål for landsholdet er VM i december 2021.

Begge testkampe mod Frankrig spilles i Paris. Torsdag klokken 19 og lørdag klokken 17.