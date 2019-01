Landstræneren erkender: Mine spillere er mærkede

Landstræner Nikolaj Jacobsen erkender, at det ikke var den smukkeste kamp, hans hold leverede mod Ungarn. Det var en arbejdssejr, der trak mange kræfter ud af hans svende.

- Nogle gange skal man arbejde sig til tingene. I dag lykkes vi ikke med de samme ting, som vi gjorde mod nordmændene. Der var ikke helt den samme snert i afslutningerne og ikke helt den samme præcision, som der var mod Norge.

- Vi spillede mod et ungarsk hold, der ligger og skifter meget og spiller med nogle spillere, som vi ikke har set så meget til i løbet af turneringen. Det gjorde det også lidt vanskeligere. Vi skal være glade for, at Jannick Green står en fremragende kamp.

- Da han kommer ind, er han med til at sikre, at det ikke bliver alt for hektisk. Vi ligger hele tiden på de tre, fire, fem mål foran. Han skal have stor ros for, at det blev til en sikker sejr, men ikke en rolig sejr.

- I fik aldrig slået det hul, der ville give ro?

- To, tre gange er vi oppe på fem og kan komme foran med seks. Der kunne vi have lukket den, men det forsømmer vi et par gange. Det er lidt ærgerligt.

- Synes du, at dine spillere er ved at være mærkede af de mange kampe?

- Det er der ingen tvivl om, og i dag bliver vi ramt af, at Magnus Landin hurtigt får to udvisninger. Det betyder, at jeg ikke får givet Lauge de pauser i forsvaret, som ville kunne give ham luften til at tage de der mand mod mand-dueller i angrebet.

- Jeg ville ikke risikere, at Landin fik den tredje udvisning, for jeg ville bruge ham til sidst i kampen til at dække 5:1, hvis Ungarn var kommet helt op.

- Er du bekymret over, at det meget er de samme, der spiller mange minutter?

- Dem, der sidder ude, er specielt defensivt ikke på samme niveau. Det er jeg nødt til at tænke på. Derfor bliver det desværre mere smalt, siger Nikolaj Jacobsen.

Han vil heller ikke spare nogen af sine profiler i opgøret mod Egypten på mandag.

- Vi skal vinde først og fremmest. Vi har en hviledag imellem, så for os gælder det om at komme ud og køre på. Jeg skifter for at vinde, og hvis jeg føler, det er det, der skal til for at vinde på mandag, så bliver det sådan, siger landstræneren.

