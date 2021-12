Landstræneren tror på finale

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Syv kampe. Syv sejre. Det går da meget godt. De danske håndboldkvinder er i VM-semifinalen.

Onsdag var hviledag og tid til at møde pressen i solskinnet foran hotellet i Barcelona. Landstræner Jesper Jensen var der også. Ganske tilfreds med tilværelsen. Mødet fandt sted før det blev kendt, at Danmark skal møde Frankrig i semifinalen fredag.

- Hvordan er følelsen i truppen nu?

- Den er god. Spillerne havde en fornemmelse af, at de ikke havde lavet en speciel god kamp i går. Men det synes jeg stadig, de gjorde. Når vi kigger video, er der rigtig mange gode ting, vi kan bruge. Det var flot at have en kamp, hvor vi blev presset, og hvor vi alligevel satte skruen i vandet og trak fra.

- Har du en fornemmelse af, at der her hold også kan vinde en semifinale?

- Ja, det har jeg. Jeg synes, vi er gode. Jeg står ikke med en følelse af, at vi skal være underdanige. Med det, vi kan, skal de andre være gode for at slå os.

- Er du stolt over det resultat, I har nået indtil nu?

- Ja, siger Jesper Jensen.

Det kan virke som om at det danske landshold er favoriseret ved VM, fordi holdet får to hviledage inden semifinalen. Det samme får Spanien, mens de to andre semifinalister, Frankrig og Norge kun får en.

- Ville du have brokket sig, hvis der var jer der kun havde en hviledag?

- Nej, det kan jeg garantere dig for, jeg ikke havde.

- Ser du det som en fordel eller ulempe at have flere hviledage?

- Jeg ved det ikke. Men ved EM sidste år i Herning havde russerne tre hviledage, og vi havde en hviledag, og det endte med at være en fordel for os. Vi kan givet svaret på fredag. Vi håber på, vi kan bruge de to dage rigtig godt. Men med kun en hviledag mellem kampene frem til nu, har vi også præsteret rigtig godt, siger landstræneren.

Jesper Jensen har ikke tænkt sig at ændre noget på spillet til semifinalen på baggrund af kampen mod Brasilien. Sydamerikanerne havde forberedt sig godt på danskerne og fik blandt andet i perioder bremset kontraspillet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Brasilien bød i den grad de danske kvinder op til dans. Foto: Lars Poulsen.

- Brasilien prøvede en masse ting og lykkedes med mange ting. Jeg synes virkelig, de lavede en god kamp. Derfor er jeg også imponeret over, at vi alligevel cruisede den kamp hjem. Der stod 29-23 med fem minutter igen af kampen. Det er ikke mange kvartfinaler ved et VM, der bliver afgjort sådan. Fordi det var gået så godt de første seks kampe, var der en forventning om, at vi bare skulle have kørt Brasilien over.

- Men Brasilien spillede en virkelig flot kamp. De laver en hel kamp med maksimalt tryk og laver kun fem tekniske fejl. De forsøger at trykke på i kontrafasen. De skifter forsvarssystem rigtig mange gange. De prøver mange ting, for at kaste grus i vores maskineri. Alligevel laver vi 30 mål på trods af, at de forsøger at stresse os på alle mulige måder. Der er rigtig mange gode ting, vi kan tage med fra den kamp.