Lars Christiansen giver en klistret hånd

Lars Christiansen står stadig skarpt, selv om kilometertælleren har rundet 48 omgange. Formen er fin – faktisk så god, at den danske legende midt i et corona-ramt skadeshelvede med jævne mellemrum igen har været nødt til at snøre skoene og dyppe klør fem i harpiksbøtten.

Da Flensburg Handewitt lørdag tog imod de evige rivaler fra THW Kiel, kunne hjemmeholdet lige akkurat skrive 12 navne på holdkortet.

Skader og corona havde taget resten – deriblandt Mads Mensah og Simon Hald, der efter turen med landsholdet drønede i 14 dages isolation for at have haft nær kontakt til bl.a. Lasse Møller, der både var skadet og efterfølgende testet positiv.

Så blev der igen kaldt på den gamle sønderjyske elegantier, der ellers har fået monteret de blankpudsede sko og nu gør sig på de bonede gulve som sportschef i klubben.

- De manglede folk til at kunne spille seks mod seks til træning, og så må man jo lige træde ind og hjælpe til i ti minutter. Jeg har gjort det et par gange, når vi har manglet spillere, og assistenttræneren Mark Bult er også jævnligt med – men han er jo også kun en knægt på 38, beretter Lars Christiansen.

- Det er jo ikke så længe siden, han stoppede, men jeg kan altså også godt stå ti minutter i forsvaret. Vi hjælper, hvor vi kan, siger rekordholderen, der nåede 338 landskampe og scorede en bagatel af 1503 mål for Danmark.

Hvor lang tid var du så hos massøren bagefter?

- Det var nu ikke slemt. Jeg holder mig faktisk i okay form, jeg løber en del og spiller også en masse padel tennis. Jeg trænede også med holdet i sommers op til sæsonen og plejer at holde mig fit – jeg ka’ godt li’ at være i nogenlunde okay form.

Lars Christiansen som vi husker ham. Foto: Nikola Solic/Ritzau Scanpix

Det er otte år siden, Lars Christiansen stoppede som aktiv, og selv om meget kan lade sig gøre i håndbold, skal vi dog ikke glæde os til at se ham i aktion på parketten igen.

- Haha, nej er du sindssyg! Hovedet kan stadig det hele, det kniber sgu lidt mere med kroppen.

Flensburg vandt 31-28 over Kiel og gik dermed et point i front i Bundesligaen med støt kurs mod guldet i et opgør, hvor Niklas Landin også var fraværende som følge af corona-udbruddet i den danske landsholdslejr – der altså kan få afgørende betydning syd for grænsen.

Det vil folkene fra Kiel givet huske, selv om de efter tre års pause kunne aktivere målmanden Mattias Andersson. Men han er også kun 43…

