Lasse fik ubehagelig besked inden storkamp: Det var meget trist

Håndboldstjernen Lasse Svan Hansen gik med frygten for at miste endnu et barn, da han skulle spille en af karrierens største kampe

Kort inden Champions League-semifinalen for snart fem år siden ringede Lasse Svan Hansens hustru. Hun var gravid - men havde det ikke videre godt.

I samtalen forklarede hun Flensburg-Handewitt-stjernen, at hun havde symptomer i kroppen, der svarede til den, da hun aborterede et år forinden.

- Om lørdagen inden vi skal spille semifinale, ringer Sara og fortæller, at hun har de samme symptomer, som hun havde dengang, hun mistede barnet. Og det var ligesom den information, jeg gik ind og spillede en semifinale med.

- Det var en meget trist periode, vi havde i vores liv på det tidspunkt, fortæller han nu til TV 2 Sporten.

Mens Sara befandt sig i hjemmet i Flensburg, sad Lasse med holdkammeraterne i Köln. 600 kilometer sydpå. Trods den svære situation valgte han at spille kampen mod Barcelona.

Flensburg-muren forsøger at tage sig af et frikast fra Kiril Lazarov i semifinalen. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

Holdet endte med at vinde kampen efter forlænget spilletid og straffekast, men Lasse spillede ikke godt og blev pillet ud i løbet af 2. halvleg.

- Det var helt forfærdeligt at være i den situation, for jeg følte, jeg svigtede Sara derhjemme ved ikke at være der, og samtidig havde jeg det også sådan, at hvis jeg tog hjem, så svigtede jeg hele holdet. Det var en meget, meget ubehagelig og akavet situation at være i, siger han.

Efter kampen tog han sig en snak med holdkammeraten og vennen Anders Eggert. Denne forklarede Lasse, at han var i Köln – og ikke derhjemme – og ligeså godt kunne retfærdiggøre det ved at gå ind og vinde kampen.

Så havde han da i det mindste noget at tage med hjem.

Sejren over Barcelona er en kendsgerning. Hampus Wanne har scoret det afgørende mål, og hele holdet stormer på banen. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

Søndag ventede ærkerivalerne fra THW Kiel i finalen. Det samme hold, der de tre foregående år havde besejret netop Flensburg-Handewitt i den tyske pokalfinale. Men sådan skulle det ikke gå søndag, hvor Flensburg med en velspillende Lasse Svan vandt 30-28. De to danske fløjspillere blev delt topscorere med hver syv mål.

Det endte lykkeligt for Lasse Svan Hansen. Først nappede han Champions League-trofæet, dernæst kom han hjem til hustruen og erfarede, at det ikke stod så slemt til som frygtet – og siden blev de forældre til en lille pige.

Familien er fortsat bosiddende i Flensburg, og Lasse og klubben vandt året efter den tyske pokalfinale. I 2016 var han en del af det olympiske guld-hold i Rio de Janeiro, han blev tysk mester med Flensburg i 2018. Og i januar blev han så verdensmester med Danmark.

Se også: Kæmpe skifte: Forlader Mikkel og PSG

Se også: Anfører efter barsk kritik: - Måske vil jeg svare igen

Se også: Verdens bedste Mikkel - nu reagerer han selv

Se også: Pokalhelt på toppen fem år efter alvorlig skade

Hareide undrer sig over danskerne: I er svære at begejstre

Komiker og kok drømmer om Superligaen: - Vi håber, at der triller lidt magi i vores retning

Helt tæt på GULD-heltene: Pengene, hemmelighederne og familien