Lasse Svan: Jeg bliver ikke klar

Der er ikke meget, der tyder på, at Lasse Svan kommer i aktion, når de danske håndboldherrer lørdag aften spiller sin første kamp ved EM mod Island.

Det siger højrefløjen, der både døjer med en skade i skulderen og læggen.

- Det er usandsynligt. Jeg håber selvfølgelig meget på, at der sker et eller andet rigtig godt i løbet af de næste par dage, men umiddelbart kommer jeg ikke i kamp, siger Svan.

Han deltog ikke i træningen, da landsholdet onsdag formiddag var samlet i Frederiksberg Hallerne, og han kan ikke svare på, hvornår han regner med at kunne spille kamp igen.

- Det afhænger af, hvornår jeg kan være fuldt med. Jeg har jo heller ikke lyst til at være med og trække en plads på kun at være 70 procent klar. Jeg skal også kunne bidrage med noget, hvis jeg skal være med, siger Svan.

Skulderen også i bedring

Det går dog i den rigtige retning, vurderer fløjspilleren.

- Jeg er meget mere optimistisk, end jeg var i går (tirsdag, red.).

- Skanningen viste, at det var en meget lille skade i læggen, så jeg håber, at jeg allerede i dag kan begynde at løbe en lille smule og se, hvad den rent faktisk kan holde til, og hvornår den siger stop.

- Og det går også fremad med skulderen, siger Svan.

Han rejser fredag med resten af landsholdet til Malmø, hvor Danmark spiller den indledende runde.

Skulderskaden pådrog 36-årige Lasse Svan sig inden jul i en klubkamp med Flensburg-Handewitt, og skaden i læggen opstod under en selvtræning lørdag, da han var med landsholdet til Golden League i Frankrig.

Foruden Svan døjer venstrefløjen Magnus Landin også med en skade i storetåen og træner heller ikke med onsdag, og Rasmus Lauge har problemer med læggen, men er onsdag igen med til træningen.

Johan må med

Fredag aften inden klokken 20 skal landstræner Nikolaj Jacobsen indsende navnene på 15 af de 16 spillere, der skal spille for Danmark ved EM. Han kan vente til lørdag formiddag med at sende navnet på den sidste spiller og de to reserver.

Lige nu er 19 spillere samlet i landsholdslejren, og landstræneren har tænkt sig at vente til sidste øjeblik med at indsende navnene.

- Det kan være, jeg tager 19 mand med til Sverige. Jeg venter så lang tid som muligt med at udtage det endelige hold, siger han.

Han regner dog med, at Johan Hansen sammen med Hans Lindberg skal styre højrefløjen, til Lasse Svan igen er klar til kamp.

- Jeg kan ikke se Lasse spille kamp et. Så længe Lasse ikke er klar, så skal Johan med. Vi har ikke så mange venstrehænder, som vi har højrehænder, siger landstræneren.

EM-kampen mellem Danmark og Island fløjtes i gang lørdag klokken 18.15.

