Lasse Svan stopper sin aktive karriere næste sommer

En glorværdig karriere lakker mod enden. Denne sæson bliver den sidste fra landsholdsspilleren Lasse Svan.

Det skriver Flensburg-Handewitt på deres hjemmeside.

Verdensmester, europæisk mester og olympisk mester. Lasse Svan har været med til at vinde det hele med det danske landshold, hvor det også er blevet til 235 landskampe.

Højrefløjen blev 38 år i sidste uge og begiver sig nu ud på sin sidste sæson for såvel Flensburg-Handewitt som for landsholdet.

Lasse Svan har været en del af det tyske storhold Flensburg-Handewitt siden 2008, hvor han forlod GOG.

- Det er meget emotionelt at sige farvel for mig, også selvom jeg vidste, at det ikke ville vare forevigt. Men jeg føler, at nu er det rette tidspunkt.

- Der venter mig en tid uden håndbold og den ser jeg meget frem til, siger Lasse Svan til Flensburg-Handewitts hjemmeside.

Opdateres...