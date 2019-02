Legendarisk træner indlagt - skal opereres i hjertet

Hvis man har fulgt international kvindehåndbold de seneste 20 år, kan man ikke have undgået at have bemærket Evgeni Trefilov.

Den 63-årige russer er kendt for sin flamboyante stil på sidelinjen, og der går rygter om, at han i flere tilfælde har delt lussinger ud til sine egne spillere, hvis de ikke makkede ret.

Det er dog helt sikkert, at hans stil er speciel, men han er elsket i Rusland, efter at han har ført landsholdet til fire VM-guldmedaljer samt OL-guld i Rio i 2016.

Efter planen skulle han i weekenden have været i norske Larvik til EHF Cup-opgør med sit russiske klubhold Kuban Krasnodar. Men det bliver der ikke noget af. Trefilov er nemlig blevet indlagt med hjerteproblemer, oplyser det russiske telegrambureau Tass.

Op til søndagens opgør mod franske Besançon havde Trefilov haft det dårligt, og han blev frarådet at tage til Frankrig. Det gjorde russeren alligevel, men tirsdag måtte han lade sig indlægge.

- Han har længe klaget over helbredet, og hans livsstil indebærer da også en del anstrengelser.

- Trefilov har altid bekymret sig om alle, og han snakker tit med lægerne om pigernes helbred uden at have bekymret sig om sig selv. Nu er han indlagt på hospitalet, og selv om problemerne er alvorlige, har lægerne dem under kontrol, siger præsidenten for det russiske håndboldforbund, Sergei Shishkarev.

Kuban Krasnodars direktør, Sergei Valter, bekræfter, at Trefilov står over for en operation.

– Evgeni Trefilov er slidt efter EM, ligakampe og Europa Cup. Han følte sig dårligt tilpas og tog til læge, og han blev indlagt kort efter. Han skal nu igennem en hjerteoperation, siger Valter.

