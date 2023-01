Legende fatter ikke at kvinder er med

De vakse læsere, som også så Danmarks kamp mod Belgien fredag aften, bemærkede formentlig, at to kvindelige dommere stod med fløjterne.

Faktisk er der ikke færre end tre kvindelige dommerpar med ved herrernes VM i Sverige og Polen.

Det er faldet den tyske legende Christian Schwarzer for brystet. Den tidligere verdensmester forstår det ganske enkelt ikke.

- Jeg aner ikke, hvordan ideen om at lade kvinder fløjte for mændene dukkede op. Jeg ville ikke have gjort det, for de kan fløjte for kvinderne, og mænd kan fløjte for mænd, siger han i sin podcast og hævder samtidig, at han har talt med adskillige både trænere og spillere, at de har det på samme måde. Uden dog at sætte navne på.

Mariana Garcia og hendes makker dømte ganske udmærket i kampen mellem Danmark og Belgien. Foto: TT NEWS AGENCY/Ritzau Scanpix

Årsagen er, at det er 'sværere for mænd, når kvinder dømmer'...

Det er ellers ikke noget nyt fænomen.

Annonce:

Både i 2017 og 2021 var de franske tvillinger Julie og Charlotte Bonaventura i aktion. Det gjorde de så godt, at de i 2021 længe var i spil til at dømme finalen mellem Danmark og Sverige, men i sidste ende blev de valgt fra.

I Danmarks kamp mod Belgien dømte de to argentinere Maria Ines Paolantoni og Mariana Garcia, mens også Tyskland har et kvindeligt dommerpar med ved dette års slutrunde. Og så er de franske tvillingesøstre naturligvis også med for tredje gang i træk.

53-årige Christian Schwarzer, der huserede på stregen i mere end 300 landskampe, var med til at gøre Tyskland til verdensmester i 2007 og vandt også OL-sølv i Athen i 2004. Han scorede 949 landskampsmål og deltog blandt andet ved fire olympiske lege.