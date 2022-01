Legende takker af: Allersidste omgang

Hans betydning for det danske landshold er langt større end blot hans indsats på banen. Det kom især til udtryk efter holdets fæle flop ved EM i Sverige for to år siden.

Her tog nu 38-årige Lasse Svane fat på at skabe sammenhold og fællesskab i en trup, som havde underpræsteret. Et nederlag til Island og 24-24 mod Ungarn betød, at Danmark luskede hjem over Øresund allerede efter det indledende gruppespil. Siden er det blevet til VM-guld og OL-sølv.

Nu venter EM igen. Lasse Svans sidste slutrunde. Efter debuten i 2003 er det blevet til 235 landskampe og 553 mål. Deraf ikke så få med signaturafslutningen – lobbet med strakt arm.

Ekstra Bladet mødte veteranen i landsholdets lejr på Hotel Scandic, som er placeret blot et langt udkast fra Kastrup lufthavn.

- Skal EM være en revanche for EM i Sverige?

- Det er vi mange, der håber på. Det der skete i Sverige, var der ikke mange af os, der havde forestillet sig.

- Når vi har sådan et resultat at kigge tilbage på, kan vi da glæde os over de to efterfølgende mesterskaber. Men nu skal vi præstere endnu engang. Vi havde det som tema ved OL i sommer, at vi ikke før havde præsteret ved to mesterskaber i træk. Det har vi gjort nu, og den ligger lige til højrebenet, at vi skal gøre, alt hvad vi kan for at holde den stil kørende.

- Du har selv været inde på, at der var et mønster i Sverige, der skulle brydes. I var i hver jeres zone. Er det en del af opskriften i stedet et større sammenhold?

- Det har helt sikkert haft en betydning ved de sidste to mesterskaber. Det var noget, vi havde utrolig stor fokus på, og jeg er stadig af den overbevisning, at vi bliver bedre som trup, jo mere vi er sammen og laver ting med hinanden. Når vi sidder og spiller kort, er det ikke sådan, at vi fuldstændig koncentrerer os om at spille kort. Vi sidder stadig og snakker håndbold. Om kampen i går eller træningen i dag.

- Det giver bare en bedre forståelse for hinanden. Jo bedre vi kender hinanden personligt, jo nemmere er det også at kræve mere af hinanden, når vi træner, og når vi spiller kampe. Det er en del af forklaringen på vores succes.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lasse Svan har scoret et hav af mål fra højre fløj. Foto: Lars Poulsen.

- Er der et friere sprog – kan I både give og tage kritik fra hinanden?

- Vi har skabt et miljø, hvor vi kan sige tingene, som de er. Hvis vi synes, der er en, der ikke gør, det han skal, så får han det at vide. Der bliver lyttet efter, og så prøver vi lige noget andet næste gang.

- Det kommer selvfølgelig også oppe fra. Vi har en træner og en leder nu, som ikke er bange for at sige tingene, som han ser dem. Vi får klar besked, når vi ikke gør tingene ordentligt. Vi spejler os også i den leder, vi nu en gang har. Når vi har en træner, der taler frit fra leveren, så bliver det også nemmere for os andre at gøre det.

- Det er dog ikke sådan, at vi står og kritiserer hinanden hele tiden til træning. For det meste fungerer tingene jo, men når der er nogen knapper, der skal skrues på, er vi ikke bange for at gøre det. Og et sker uden at nogen føler sig trådt over tæerne.

- Det er din sidste slutrunde, kan du overhovedet undvære det liv?

- Det kan jeg nok først svare på, når jeg har prøvet det. Men jeg synes, det er specielt. Hele den her sæson er speciel, men jeg hviler meget i den beslutning, jeg har truffet. En af grundene til, at jeg meldte det så tidligt ud, var at jeg kunne holde fokus på det, som er vigtigt, og det er håndbolden. Så må vi tage alt det andet til sidst, når der skal siges farvel og tak for denne gang.

- Det har virket ret godt. Jeg har været et sted, hvor jeg har kunnet holde fokus på de ting, jeg skal holde fokus på. Det er også mit klare mål for den her slutrunde, selv om jeg godt kan mærke, at det er specielt. Det er sidste gang, jeg spiller en slutrunde med landsholdet, og jeg kommer til at snakke en del om det, kan jeg forestille mig.

- Det er den tredje slutrunde på 12 måneder, kan du mærke noget i de gamle ben?

- Ja, især i oktober måned efter OL. Der hang jeg lidt. Nu synes jeg, at jeg er kommet efter det rent fysisk. Jeg har det godt i kroppen nu, og når det nu er min sidste slutrunde, behøver jeg ikke spare mig på nogen punkter. Når vi når sommerferien, må der gerne være udsolgt i kroppen, for så skal jeg ikke rigtigt bruge den mere, siger Lasse Svan.

Med corona som blind makker

Coronaen fylder meget i den danske lejr, efter at Jannick Green blev testet positiv i mandags. Siden er alle øvrige dog testet negative, så det ser ikke ud til, at smitten har bredt sig.

Men det fylder, erkender Lasse Svan.

- Er du nervøs for, at EM kan blive aflyst?

- Jeg tror, det sidder i baghovedet på mange, og det er også noget, jeg tænker en lille smule over. Men det fylder ikke meget, og igennem de sidste to år er vi blevet gode til at holde fokus på de ting, som vi har indflydelse på. Det der kommer udefra, og som vi ikke kan styre alligevel, må vi bare lade ske. Så må vi forholde os til det løbende. Det har vi været gode til gennem de sidste par slutrunder.

- Fylder coronaen meget i din dagligdag?

- Selvfølgelig fylder det, når ens børn skal testes i skolen hele tiden, og når de er i nærkontakt til den ene og den anden person, som er blevet smittet med corona. Så skal vi sætte hele systemet i gang for at være sikre på, at vi stopper det.

- Det fylder meget i vores hverdag, men det er også noget, vi er blevet vant til at forholde os til. Men det er da et irritationsmoment, at vi skal teste hele tiden, men det er nødvendigt, hvis vi skal kunne holde nogenlunde styr på coronaen.

- Har du haft betænkeligheder ved at blive vaccineret?

- Nej. Jeg har fuld tiltro til, at de mennesker, der tager beslutningen på vores vegne, er sikre på, at det er gennemtestet så godt, som det nu kan lade sig gøre. Det er hvad, jeg forholder mig til.

- I skal spille for fulde huse i Ungarn – op mod 20.000 i hallen i Budapest. Er du betænkelig ved det?

- Jeg kan da godt undre mig over, at der kan være fulde huse i Ungarn, mens der andre steder ikke må være tilskuere. Men vi har ikke indflydelse på, hvad de har af meninger omkring det. Det vi kan gøre, er at passe på os selv og sørge for, at den boble, vi har fået etableret her, også kan være intakt, når vi kommer til Ungarn. Selv om der så er fuldt hus, håber jeg, at de er langt nok væk fra os, så vi kan holde vores boble intakt, siger Lasse Svan.