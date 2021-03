Legenden håber på rund fødselsdag i Tokyo: - Sidste chance

Hans Lindberg blev vraget og var skuffet, men nu er veteranen klar til at kæmpe sin chance for en rund fødselsdag i Tokyo

Bliv ikke forbløffet, hvis Hans Lindberg inviterer til rund fødselsdag med 40 fakler i riskagen og fem ringe på flaget 1. august.

’Hans Majestæt’ af Helsinge runder nemlig et småskarpt hjørne ugen før, OL slutter, og står det til elegantieren fra Füchse Berlin, skal der synges fødselsdagssang, så det gjalder i den olympiske by.

Hans Lindberg fik en grum jul, da han en uge før blev siet fra VM-truppen. Han var med som ikke anvendt reserve under OL-triumfen i 2016, og den sved – men VM var første gang, Hans Lindberg blev decideret vraget til en slutrunde siden VM i 2007.

Nikolaj Jacobsen valgte Lasse Svan, der kun er 37 (!), og fremtiden i skikkelse af Johan Hansen. Landstræneren ville bl.a. af hensyn til de godt brugte kroppe ikke stille med samlet 76 års ekspertise på højre fløj og fik på sin vis ret, da Lasse Svan blev skadet tidligt i VM-finalen.

Netop derfor er ’the comeback-kid’ med i denne uge, når landsholdet torsdag og søndag spiller to EM-kvalkampe mod Nordmakedonien – og samtidig skal tune sig ind på OL-frekvensen.

Holder du fødselsdag i Japan?

- Haha. Det er vel ikke helt op til mig, men uanset hvad: Jeg skal jo fejre min 40 års fødselsdag, og så vi se, hvor det bliver, siger Hans Lindberg.

Elegantieren var selvsagt skuffet, da han blev vraget til VM.

- Men nu er jeg med til samlingen, og alt andet lige er det jo nemmere at vise sig frem her og overbevise landstræneren om, at jeg skal være en del af det her.

Blev du overrasket over at blive indkaldt igen?

- Hmm. Det ved jeg faktisk ikke… Det er jo ikke min beslutning, men så længe, landstræneren synes, jeg er dygtig nok, så har jeg altid lyst til at spille på landsholdet. Hvis han skulle mene, det er slut, jamen så kommer jeg nok også videre, og så har jeg nok oplevet det, jeg skulle i min karriere.

Hans Lindberg er tilbage på landsholdet - her i selskab med Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hans Lindberg jubler - uden medalje - sammen med kammeraterne efter OL-guldet i Rio, hvor han som reserve måtte se samtlige kampe fra tilskuerrækkerne. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hans Lindberg fejrer VM-guldet i Boxen sammen med børnene. Foto: Anke Qwelischmiller/dpa/AP/Ritzau Scanpix

Hans Lindberg har netop forlænget kontrakten i Berlin frem til 2022, og selv om han formentlig spiller for evigt, indrømmer han dog:

- Vi kan nok godt blive enige om, at dette er sidste chance for at komme med til et OL…

Nikolaj Jacobsen tager med garanti ikke to aldrende fløje med til et OL, hvor der er begrænset plads i truppen.

- Hans havde ret til at være skuffet og kunne med fuld ret hævde, at han havde gjort det mindst lige så godt som Johan Hansen og Lasse Svan. Men der er andre ting, der tæller, og det er jo, at vi tror på Johan som fremtidens mand, og Lasse er vores viceanfører med mange andre opgaver uden for banen, og derfor trak Hans det korteste strå dengang, forklarer landstræneren.

Hans Lindberg var selv overrasket over, at han forholdsvis let kom gennem et VM fra sofaen.

- Jeg så kampene. De første slukkede jeg for efter 20 minutter, fordi Danmark var for overlegen, men ellers fulgte jeg med og heppede. Jeg var spændt på, hvordan jeg ville reagere – ville det blive hårdt at se på? Men det var egentlig rent nemt. Jeg håber det bedste for gutterne på holdet og i staben, uanset om jeg er en del af det eller ej, siger han og tilføjer:

- Livet går jo videre. Men landsholdet… Det er vidunderligt at være en del af.

Sådan så det ud, da håndboldherrerne vandt deres anden VM-finale i træk.

