Legendens indhop sender Norge i semifinale

De norske håndboldkvinder kan meget vel være på vej mod en ny OL-triumf.

Tidligt onsdag morgen dansk tid besejrede de Ungarn 26-22 i kvartfinalen og sikrede sig en plads blandt de fire nationer, der skal fordele medaljerne mellem sig.

Avancementet skete ikke mindst på grund af et formidabelt indhop af målvogteren Katrine Lunde.

Ved stillingen 19-18 i Ungarns favør i anden halvleg blev den 41-årige veteran sendt ind i det norske bur. Det var en god idé.

Lunde reddede fem af otte forsøg - en redningsprocent på 63 - og var en vital del af holdets gode slutspurt i opgøret.

- Jeg fik styr på det, da jeg kom ind, og det var godt. Fra bænken havde jeg fulgt med og diskuteret, hvad vi kunne stille op over for de ungarske forsøg, siger hun ifølge NTB.

Målmandstræner for Norges landshold Mats Olsson lovpriser den tidligere Aalborg- og Viborg-keepers præstation.

- Katrines redninger blev helt afgørende. Vi er meget heldige at have sådan nogle målmænd, siger målmandstræner for Norges landshold Mats Olsson.

Lunde har allerede vundet OL-guld to gange i karrieren. Skal nordmændene også vinde guld i Tokyo, skal de først forbi det russiske landshold i semifinalen.

De to sidste kvartfinaler spilles senere onsdag, når Frankrig-Holland og Sverige-Sydkorea er på programmet.