Legenderne er ellevilde: De kan slå Norge i aften

De har vundet alt, der er værd at vinde. Gitte Sunesen er en af 90’ernes medaljeslugende Jernladies, og Katrine Fruelund bombede nærmest egenhændigt OL-guldet hjem i Athen 2004 med 15 scoringer i finalen og ni i semifinalen.

De to legender overlapper hinanden fra starten med VM-sølv i 1993 til og med 2004, der blev det sidste forgyldte år. Siden da har Danmark blot vundet VM-bronze i 2013, men NU er tiden kommet, vurderer de to veteraner.

Danmark står over for en ny og gylden æra med masser af podiepladser og metal!

- Altså, jeg forsøger at se noget håndbold, men jeg har også nogle børn, der skal puttes, så nogle gange går det lidt i clinch med tidspunkterne, haha. Det er lidt udfordrende engang imellem. Åh ha, det er en kamp, siger Katrine Fruelund

Hvor gamle er de?

- De er jo to, fem og syv. Det er lidt håbløst indimellem, men sådan er dét jo.

Katrine Fruelund og Karen Brødsgaard i mægtigt humør efter triumfen. Foto: Thomas Wilmann/Ritzas Scanpix

Har du set nok håndbold til at være begejstret?

- Ja da. Jeg er super begejstret. Det er fantastisk, og det er mega godt for holdet for pigerne, for håndbolden – ja, for Danmark. Fremtiden. Jamen, det er så fedt!

Ligner det et vendepunkt for kvindelandsholdet?

- Det synes jeg. Jeg var nede og se dem i en af testkampene mod Norge i Vejle, og der blev jeg meget positivt overrasket. Der var en masse gode ting, og så er der – her under EM – en helt anden ro over holdet. Det kan jeg godt li’. Spillerne shiner sammen som et HOLD, og så er der lige nogen, der træder i karakter, når der er behov.

Hvem tænker du på?

- Der er mange, men jeg kan super godt lide en type som Mia Rej, og så virker det jo som om, at Jesper Jensen, Lars Jørgensen og Luffe (Kristina Roslyng) er et godt match på bænken. Det er dejligt.

Okay Frue! Så er det tid for det frække tips: Er det nu, Danmark vælter Norge og går i en finale?

- Altså… Jamen, jeg vil sige, jeg er meget optimistisk. Hvis de kan holde kadencen, så er besøgstiden kommet. Jeg glæder mig helt vildt til i aften.

Og du får styr på børnene!

- Ja, de bliver installeret med en kæmpe slikpose og nogle iPads og lov til at gøre lige, hvad de vil. Bare de ikke forstyrrer mig!

Jernladyen og Fruen Katrine Fruelund, 42, spillede på landsholdet fra 1997-2012 og høstede to OL-guldmedaljer, et EM-guld og et EM-sølv. Gitte Sunesen, 49, var med fra 1991-2000 og vandt et OL-guld, et VM-guld, VM-bronze, to EM-guldmedaljer og en enkelt EM-sølvmedalje. Vis mere Luk

Målvogteren er også begejstret.

- Uanset, hvordan det går i aften mod Norge, så synes jeg, de allerede ER brudt igennem. De har leveret spil af høj klasse i angreb, forsvar og i målet, siger Gitte Sunesen.

Anja Andersen og Gitte Sunesen på podiet efter at have sikret OL-guldet med sejren over Sydkorea i Atlanta 1996. Foto: Ole Steen/Ritzau Scanpix

Du er jo en forgyldt jernlady!

- Haha. Ja.

Men siden 2004 har der jo været noget af en medaljetørke.

- Ja, men det ligner et hold i harmoni, med glød og en god attitude og tro på, at de kan vinde. Jeg synes, vi i glimt tidligere har set et spændende landshold på vej – f.eks. sidste år i Japan. Spillerne har fået et år mere, de har vigtige roller i deres klubber, og der er ikke så store udfald.

Rikke Solberg blev korsbåndsskadet op til OL og måtte nøjes med at komme på besøg iført krykker. Foto: Ole Steen/Ritzau Scanpix

Kan de slå Norge?

- JA! Det tror jeg godt, de kan. Det, jeg frygter allermest, er, at de to norske målmænd lukker af, og de løber kontra. I det stationære tror jeg, vi kan holde Norge med det forsvar, vi har. Jeg glæder mig. Det er en fornøjelse at se på, og det er godt for Danmark!

