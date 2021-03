Lemvig-Thyborøn slukker Fredericias slutspilshåb

Fredericias håndboldherrer får ikke en plads i HTH Herreligaens fineste selskab, når grundspillet er slut.

Fredag blev det på udebane til et nederlag til Lemvig-Thyborøn på 25-29. Dermed står det inden sidste runde i grundspillet klart, at Fredericia ikke kommer med i slutspillet.

Samtidig kom Lemvig-Thyborøn med sejren væk fra ligaens sidsteplads, der fører til direkte nedrykning. Holdet har nu et enkelt point ned til tabellens nye bundhold, TMS Ringsted.

Fredericia fik fredag ellers en håndsrækning af TTH Holstebro, som tidligere på aftenen vandt over KIF Kolding, der på ottendepladsen er det eneste hold, som ikke har sikret sin plads i slutspillet.

Det er netop holdene i top-8, der går i slutspillet. Koldings nederlag betød, at Fredericia med en sejr over Lemvig-Thyborøn kun ville være et enkelt point efter Kolding med én kamp tilbage.

Men sådan gik det altså ikke. Fredericias nederlag betyder, at der stadig er tre point op til KIF Kolding, som dermed ikke længere kan indhentes.

I hvert fald ikke af Fredericia.

Ribe-Esbjerg har til gengæld stadig mulighed for at hive slutspilsbilletten ud af Koldings hænder. Vestjyderne er også tre point efter KIF, men mangler at spille to kampe. Den første er lørdag mod Skjern.

Vinder Ribe-Esbjerg den samt sidste grundspilskamp mod TMS Ringsted, skal holdet stadig have hjælp til at gå videre.

Kolding må således ikke få point i sin sidste grundspilskamp mod Lemvig-Thyborøn, hvis Ribe-Esbjerg skal gå videre.

KIF har nemlig en bedre indbyrdes statistik og vil derfor ende øverst, såfremt de to hold ender med samme antal point.

Mens syv ud af otte slutspilshold ligger fast, er det endnu uvist, hvem der ender øverst.

Aalborg Håndbold, GOG og TTH Holstebro har henholdsvis 39, 39 og 38 point på første-, anden- og tredjepladsen.

GOG har en fordel i jagten på førstepladsen, da fynboerne har spillet en kamp færre end de to andre hold.