Lettet Aalborg-træner: Det så svært ud

De jublede, som om de havde vundet det hele, men Aalborg Håndbold-spillerne rejste blot hjem fra Gudme med uafgjort i bagagen efter den første DM-finale mod GOG.

Men det føltes tydeligvis som en sejr for Aalborg, der undervejs i anden halvleg var bagud med hele fem mål.

Med fire minutter tilbage var GOG foran med tre mål, men det endte 25-25 efter et nordjysk comeback, der blev fuldendt med en udligning i sidste sekund.

- Jeg er selvfølgelig ekstremt glad og lettet over, at vi formåede at bevare roen og troen på tingene igennem hele kampen, siger Aalborg-træner Stefan Madsen efter kampen til TV 2 Sport.

- Det så meget, meget svært ud. Så at vi formår at finde kræfterne til sidst, det har jeg kæmpe respekt for.

Det var Jonas Samuelsson, der blev helten for Aalborg med sin udligning, der blev lavet, samtidig med kampuret ramte 60 minutter.

- At Jonas Samuelsson, der ikke har fået mange minutter på det seneste, går ind og afgør det på den måde, det er helt vanvittigt, siger Stefan Madsen.

Den svenske fløjspiller fokuserede bare på at holde hovedet koldt i det afgørende øjeblik til sidst.

- Jeg nåede at tænke, at jeg ikke skal tænke noget. Jeg skal bare gå med følelsen og skyde bolden i mål, siger Samuelsson til TV 2 Sport.

GOG og Aalborg mødes igen i den anden DM-finale søndag. En eventuel vinder af den kamp kan kalde sig dansk mester.

GOG jagter sit første sæt guldmedaljer siden 2007, mens Aalborg går efter det fjerde mesterskab i træk.