Lidt tragisk: Alle tvinges til at bruge bh

Begrebet sports-bh blev opfundet tilbage i 1975, men målgruppen har primært været kvinder.

Under den igangværende EM-slutrunde i håndbold har mændene også været tvunget til at spille med en lille kort top, der ligner en sports-bh på en prik. Det har det europæiske håndboldforbund dikteret.

- Det er ikke op til mig. Det er lidt tragisk, siger Norges verdensstjerne Sander Sagosen til NRK.

(Se foto af håndboldmændenes sports-bh - LIGE HER.)

Årsagen til, at spillerne skal bære bh er, at de under EM skal have en chip på sig, så der kan måles fart, antal skridt, skudhastighed og hophøjde.

- Det er lidt anderledes, men man bliver vant til det. Det er uvant, for det er ikke noget, jeg går med så ofte, fortæller en anden af stjernerne Christian O'Sullivan.

Se også: Se billedet: Håndboldstjerner smider tøjet

De norske håndboldspillere er ikke vant til at spille med sports-bh, som de tvinges til under EM. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/Ritzau Scanpix

Se også: Røv forklarer nøgen-tjek: - Der var mistanke

Det vidste du ikke: Spiller afslører truppens hemmelige top 20

Også landstræner Christian Berge erkender problemet.

- Der har været utilfredshed med udstyret, for det har været designet dårligt. Får man orden på det, så skal vi gerne spille med chip, siger Berge.

De norske spillere håber at få ændret sports-bh'erne til almindelige t-shirts senere i turneringen. Foreløbig har de forsøgt sig med lidt hjemmesyning, så sports-bh'erne i hvert fald føles som t-shirts.

Den usædvanlige beklædningsgenstand gør, at du hjemme foran tv-skærmen kan få diverse statistikker på spillerne.

Samme målinger foretages i den tyske Bundesliga, men her får spillerne lov at bruge en undertrøje i stedet for bh'en.

Se også: Sviner håndbold-regel: Vil ikke vise, hvad jeg har under shortsene

Se også: Derfor var de nøgne: Håndbold-pigerne var kåde

TV2-ikons utrolige jubilæum: Fortryder særlig kommentar