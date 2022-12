Ligatopscorer kanonerer BSH til sejr på vildt frikast

Den forsvarende bronzevinder, Bjerringbro-Silkeborg, tog torsdag endnu en sejr til sin samling takket være ligatopscorer, Mads Kjeldgaard Andersen.

Tiden var således udløbet, da den snart 26-årige venstreback hamrede BSH på 29-28 i udekampen mod Fredericia på et vildt frikast.

Andersen, der efter denne sæson rykker videre til tyske Bergischer HC, scorede i alt ni mål i opgøret for Patrick Westerholms udvalgte.

Efter en lunken sæsonstart har BSH ramt formen i de seneste måneder. De seneste ti ligakampe har således givet ni sejre og et knebent nederlag til mesterholdet GOG.

Som resultat af den gode stime ligger BSH nummer tre i Herreligaen med 26 point for 17 kampe. GOG og Aalborg Håndbold har henholdsvis 29 og 27 point for hver 16 kampe.

Fredericia fulgte godt med i starten, men i slutningen af første halvleg tog BSH fat og bragte sig foran 16-14 efter de første 30 minutter.

Peter Balling bragte BSH foran 22-16 i starten af anden halvleg, og kampen syntes afgjort.

Men blandt andet takket være en skarp Kristian Stoklund og vigtige redninger fra Thorsten Fries holdt hjemmeholdet sig i live frem til slutminutterne.

Med to minutter igen udlignede Anders Kragh Martinusen til 28-28, og efter en ny redning af Fries fik Fredericia også muligheden for at bringe sig foran.

Det kiksede dog, og det samme gjorde det afsluttende BSH-angreb, selv om det blev sat op efter en timeout.

BSH fik dog et afsluttende frikast, og Kjeldgaard fandt på en eller anden måde et hul i Fredericia-paraderne og bankede bolden op i krydset bag Fries.

Tæt var det også mellem midterholdet TTH Holstebro og bundholdet Lemvig-Thyborøn. Med otte minutter igen førte TTH 26-25, men på en fantastisk slutspurt vandt Lemvig-Thyborøn overraskende 29-28.