Lillebror Landin er Nikolajs schweizerkniv

På kort tid er 23-årige Magnus Landin vokset til at være en af de bærende kræfter på det danske landshold. Den slanke, langlemmede og alsidige fløjspiller er nærmest sikkerheden selv i angrebet, hvor det er blevet til 18 mål på 25 forsøg ved VM.

Men han er også en meget forudseende forsvarsspiller, der mestrer at dække på flere positioner. Han er en type, som landstræner Nikolaj Jacobsen godt kunne bruge nogle flere af.

I sin tyske klub Kiel dækker Magnus Landin udelukkende fløj. Men på landsholdet bliver han også brugt som venstre back, og så har han den helt centrale rolle som den fremskudte mand, når Nikolaj Jacobsen vælger at dække 5:1.

Men egentlig er han slet ikke bygget til at dække på så centrale positioner. Den 196 centimeter høje spiller vejer kun 88 kilo, og det er altså ikke meget at stå i mod med, når de store angrebsspillere vil ind og spille mand mod mand.

Men han står alligevel imod, og det gør han også, når han skal tumle store stregspillere på den anden side af 110 kilo. Landin har gjort det fortrinligt hidtil ved slutrunden.

Sammen med Henrik Møllgaard har Magnus Landin godt fat i Norges Bjarte Myrhol. Foto: Jens Dresling.

Han er dog ved at være mærket af det hårde program ved slutrunden.

- Mine ben har været noget pressede i de seneste par kampe, og jeg er fint tilfreds med, at Casper U. Mortensen kan spille igen. Det gjorde mig ikke noget, at jeg sad ude en del af kampen mod Ungarn. Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe holdet, men det var fint, at der kom friske ben ind.

- Vil du egentlig helst stå en fløj?

- Nej, jeg kan også godt lide at dække back. Men det er lidt hårdere at dække på backen end på fløjen.

- Du får også stoppet meget. Kan det skyldes, at du har styrketrænet meget i Tyskland?

- Det har jeg faktisk ikke. Jeg har slet ikke dækket back i Tyskland, og jeg har ikke styrketrænet særlig meget med Kiel. Vi styrketrænede nærmest ikke i opstarten. Der løb vi kun. I sommerpausen brugte jeg lidt tid på at styrketræne min skulder efter min skade. Men egentlig har jeg ikke gjort noget yderligere for at kunne dække back.

- Du er bare god til at stå i vejen?

- Ja, og måske er jeg nødt til at kompensere med lidt hurtighed og lidt kløgtighed.

- Ny gælder det Egypten. Hvordan ser du på dem?

- Man kan sammenligne dem lidt med Tunesien, men de er lidt mindre og lidt hurtigere. Jeg har specielt kigget på deres højre backs. Det er ikke superstore fysiske pragteksemplarer, men de er hurtige på fødderne.

- Hvordan stopper man så dem?

- Jeg håber, vi kan få styr på nogle defensive aftaler. Det handler om at stå kompakt, så vi kan hjælpe vores målmænd, siger Magnus Landin, som glæder sig til endnu en kamp i en fyldt Boxen.

- Det er super fedt. Det er en speciel følelse, når man træder ind på banen, og jeg får kuldegysninger, hver gang vi synger nationalmelodien. Det giver ekstra kræfter at have 15.000 i ryggen. Det er dejligt at vide, at de alle holder med os.

