Lindbergs hånd er brækket: - Kom som et chok

Den 41-årige danske landsholdsspiller Hans Lindberg har brækket hånden.

Det oplyser hans tyske klub, Füchse Berlin, torsdag på sin hjemmeside.

- Chokerende nyt for klubben: Højrefløjen Hans Lindberg må sidde ude i flere uger. Den danske verdensmester faldt i forbindelse med kampen i Spanien (mod Bidasoa Irun, red.) og brækkede sin højre hånd, skriver de.

Hans Lindberg kommenterer ikke selv skaden på klubbens hjemmeside, men hans træner, Jaron Siewert, begræder tabet af den danske fløj, hvor han dog samtidig glæder sig over, at klubben har reageret prompte på skaden.

Som reaktion har Füchse Berlin nemlig hentet den østrigske fløj Robert Weber.

- Selvfølgelig kom skaden som et chok for os. Men heldet var, at transfervinduet var åbent indtil i aftes, og vi kunne nå at hente en erfaren mand til holdet i form af Robert Weber. Så en topscorer afløser en anden for nu, siger han.

Det var i tirsdagens European League-kamp mod Bidasoa Irun, at Hans Lindberg pådrog sig skaden, der altså betyder, at han må holde sig på sidelinjen.

Skaden kommer på et uheldigt tidspunkt for både Hans Lindberg og hans tyske arbejdsgiver. Den tyske storklub topper lige nu Bundesligaen, hvor man er to point foran Rhein-Neckar Löwen, ligesom den danske stjerne personligt jagter rekorden for flest mål nogensinde i ligaen.

Lindberg har p.t. en målscore på hele 2882 mål og er dermed kun 23 mål efter rekordindhaveren Yoon Kyung-shin.

Danskeren har kontrakt med Füchse Berlin frem til sommer.