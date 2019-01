LIVE: Boxen syder - Mikkel får hul på bylden

Danmark spiller i aften, imod Sverige, for deres videre forløb under VM. Hvis Danmark laver minimum 27 mål, kan de faktisk tillade sig at tabe med fem mål. Laver Danmark under 27 mål, kan de nøjes med et fire-måls nederlag. Ekstra Bladet følger kampen LIVE