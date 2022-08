Lotte Grigel scorer tv-job

Tv-stationen forstærker sit hold til dækningen af håndbold.

Lotte Grigel skal fremover udbrede sin ekspertise fra sporten på Viaplays platforme.

- Jeg glæder mig både til at fortælle sjove historier og give et indblik i den verden, som går bag ved håndbolden, og som seeren ikke lige ser, siger hun til sin nye arbejdsgiver.

- Jeg håber, jeg formår at få folk til at se, at der er mange flere lag end det, man umiddelbart ser. Jeg har selv oplevet at være en del af det, og forhåbentlig gør det, at jeg kan gøre det mere nuanceret.

Den tidligere playmaker er tilbage i en rolle på skærmen - denne gang uden for banen. Foto: Philip Davali

Seerne skal fremover høre på den tidligere landsholdsspiller, der har stor erfaring fra harpiks-gulvene. Foto: Lars Poulsen

31-årige Lotte Grigel stoppede karrieren sidste år efter seks år i udlandet og hele 112 landskampe for Danmark.

Hun skal fremover dække en masse europæiske kampe.

- Jeg glæder mig helt vildt meget til at skulle dele ud af alt den viden, som jeg har taget ind de sidste mange år i udlandet.

- Jeg synes jo, der er noget exceptionelt fedt ved at skulle følge de bedste hold i Europa. Det er guf for håndboldnørder, at vi kan se så mange af de kampe, siger hun.

