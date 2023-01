Lukas er den næste: Det var som en drøm

Danmark har de sidste 20 års fostret en stribe af verdens vel nok dygtigste stregspillere. Lige fra Michael V. Knudsen over brødrene Toft Hansen til Magnus Saugstrup og Simon Hald.

Og nu kommer Lukas Jørgensen.

Den 23-årige GOG-spiller tog fredag hul på sin første slutrunde for Danmark på seniorniveau, og her i spalterne er vi klar til at æde vores gamle hat, hvis det bliver den sidste.

Kampen mod Belgien viste, som håndboldpublikummet i den hjemlige liga har set i et par år i højere og højere grad, at hér kommer et stortalent. Med tryk på stor.

Han er måske ikke helt så stor som eksempelvis Simon Hald. Jørgensen måler sølle 193 centimeter i længden uden sko og sokker. Til gengæld er han bevægelig som få.

Lukas Jørgensen er for første gang med ved en slutrunde. Foto: Lars Poulsen

Måske den dygtigste

Det fortæller TV 2 Sportens ekspert, den tidligere landsholdsstjerne Claus Møller Jakobsen, til Ekstra Bladet.

- Jeg ville elske at have spillet sammen med en type som Lukas. Han er måske den dygtigste på landsholdet til at holde sine screeninger, og det er vigtigt. Jeg er gammel playmaker, siger han med et smil og understreger betydningen.

Her skal vi lige have en forklaring:

- Han ligner den typiske stregspiller i Spanien. Som et lille køleskab. Det er han ikke, for et køleskab bevæger sig ikke særlig hurtigt. Det gør Lukas. Men sådan en, som du kan hælde den ind til, og så får han oftest frikast eller straffe, eller også scorer han. Han er en stregspiller, som du kan stole på, og som du typisk kan studse boldene ind til – i de tomme rum, siger Claus Møller.

Lukas Jørgensen kom første gang på banen efter 21 minutter mod Belgien. Han brændte ganske vist et par afslutninger i kontrafasen, og det nagede ham dagen derpå, da Ekstra Bladet fangede ham. Men det blev også til fem scoringer samt et stort stykke arbejde i det danske midterforsvar.

- Det var godt nok en stor oplevelse. Og jeg har bare lyst til at komme i gang igen, siger han.

Som at leve i en drøm

- Det var som at leve i en drøm, og jeg havde slet ikke lyst til, at det skulle stoppe. Jeg ville fortsætte og beholde min trøje på og blive på banen, selvom vi skulle i bad, siger han med et ordentligt grin.

Han ærgrer sig over de aktioner, der ikke lykkedes. Og så tillader den ellers så ydmyge Lejre-dreng at sige, at han føler, han kan tillade sig at være tilfreds.

- Jeg fik vist, hvorfor jeg er med. Jeg er ikke som de to andre, jeg er lidt lavere – men har til gengæld en god tyngde i en stor numse. Det er meget behjælpeligt, når man skal bokse med de store drenge. At man kan stå nede i benene. Det havde jeg gevinst af flere gange.

Nu venter i første omgang Bahrain – og derpå Tunesien. Og der skulle være statsgaranti for, at Nikolaj Jacobsen smider Lukas for løverne igen. Og han er klar.

- Der var sommerfugle i maven fredag, men nu er de ude, og så skal jeg bare give den gas. Jeg tager de gode oplevelser med, og jeg håber, at det er begyndelsen på et stort eventyr her i januar.

