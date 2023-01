Lukas greb chancen: Det største jeg har prøvet

Hvor folk som Mads Hoxer og Jacob Holm var tydeligt skuffede over egne præstationer mod USA lørdag aften, kunne Lukas Jørgensen ikke skjule sit enormt brede smil, da han talte med Ekstra Bladet bagefter.

For Lejre-knægten, der står i sin første slutrunde for Danmark, havde ikke alene levet op til egne og landstrænerens forventninger; Han havde brændt banen af og var blevet kåret som kampens spiller.

- Jeg er sindssygt glad for så meget spilletid, og jeg er glad for at blive fodret så meget af bagspillerne. Det er kæmpestort for mig. Jeg nyder hvert eneste sekund. Og at stå derinde foran 12.500 tilskuere... det er det største, jeg har prøvet. Det giver hele tiden sommerfugle i maven, sagde han.

Annonce:

Han lægger ikke skjul på, at han er klar over, at han er en af de nye, og at det handler om at bevise sit værd på den største af alle scener. Og når Nikolaj Jacobsen så vælger at si Magnus Saugstrup fra, så der dermed er én færre at kæmpe med om pladsen på stregen, så er det med at hanke op i shortsene.

- Jeg synes ikke, der var tale om et pres på mig. Det var mere tillid fra Nikolaj. Det er megafedt at få det skulderklap. For Magnus er så dygtig, og vi kan give ham en pause, og så skal Simon og jeg løse opgaven, sagde han og lignede en, der var på vej op i den syvende himmel.

Og så voksede træerne så heller ikke længere ind i den himmel.

For Danmark havde som hold skuffet, selvom det blev til en nimålssejr.

- Jeg står med blandede følelser. For der var ting, vi kunne have gjort bedre, og vi står lidt med en øv-følelse. Det er irriterende, at vi ikke gør det bedre på de fokus-områder, vi har. Og derfor risikerer vi at få det svært senere hen. Det er områder som scoringssikkerhed og opbakning i forsvaret. Vi har brug for, at det sidder i skabet, sagde forsvarsspilleren.