Lukker kæften på Boldsen

Det kan godt være, Emil Jakobsen ikke har set meget til halgulvet i sin første halvsæson i Flensburg Handewitt, men hold da kæft for en eksplosion af spillelyst og præcisionsbombning, den lange knægt fra Kerteminde leverer, når han endelig får lov at lege med harpiks i Trondheim.

Først syv på syv i torsdags mod Norge, lørdag toppede fynboen så lige den med ti på ti mod Frankrig! Det kan man da kalde at gi’ den én over nakken!

Joachim Boldsen mente, det var intet mindre end en skandale, da Nikolaj Jacobsen udtog den 23-årige fløjspiller til sin Golden League-trup. Traktoren mente, at landstræneren pissede på konkurrenterne.

Æhm… Han gør det sgu da egentlig meget godt ham Emil, gør han ikke … Du kan se karaktererne her:

Han scorede højt, lavt, langt, kort, fra syv meter og i kontra. Alt sat usvigeligt sikkert ind mod et fransk reservehold, som Danmark uden seks store og aldrende profiler pakkede fuldstændig sammen i en stor første halvleg – og en stedse mere sjusket anden.

Emil Jakobsen scorer på et af sine fire straffekast mod Frankrig - fynboen plaffede ialt ti ind mod de olympiske mestre: Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

Danmark vandt 31-26 efter 19-13 ved pausen. Ikke mindst på ni scoringer af Emil Jakobsen i en første halvleg, hvor han vel egentlig kun kiksede en enkelt detalje: Landingen efter en af sine scoringer, hvor han i stedet for at glide på brystkassen hen ad parketten bremsede brat og slog hagen hårdt i gulvet.

Ekstra Bladet fangede målkongen over telefonen i Trondheim:

Jeg må lige spørge til den landing…

- Ja, for saaatan!

Hvad fanden skete der, var der lim på gulvet?

- Jeg ved det ikke. Nu er jeg ikke typen, der sveder så meget, men jeg skal da alligevel love for, at den glidetur, jeg regnede med, stoppede brat. Jeg er også pænt spændt op i højre side af nakken, for det var altså lidt af et smæld, fortæller Emil Jakobsen.

- Jeg tror nu mest, det var et chok over, at jeg bremsede så hårdt, som det blev tilfældet, tilføjer manden, der kunne få genvalg til en del af løjerne sammen med Magnus Landin, når Danmark søndag møder lilleputterne fra Holland.

Emil Nielsen fik chancen i målet og leverede fornuftigt med ti redninger i alt. Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

Emil Jakobsen nyder hvert sekund, han kan få lov til at vise sig frem for Nikolaj Jacobsen – og Joachim Boldsen …

- Jeg har jo ikke spillet så meget i klubben. Jeg har primært fået lidt tid på banen i Champions League, hvor jeg har fået en halvleg i et par kampe. Det har ikke været så meget igen, så det har været dejligt at få brændt noget energi af heroppe i Norge, siger han.

Er du næsten helt ubrugt i Bundesligaen?

- Jeg spillede den allerførste kamp, fordi Hampus Wanne var syg, men siden har jeg faktisk ikke spillet.

Er det ikke mærkeligt?

- Det er jo op til træneren, men Hampus gør det jo pissegodt og skal jo også bare ride på sit flow, så jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor jeg ikke spiller så meget – selv om jeg jo virkelig gerne vil.

Du må være ved at eksplodere for at komme i spil?

Ja, selvfølgelig. Jeg spiller håndbold for – ja, for at spille håndbold. Ikke for at sidde på bænken. Jeg vil enormt gerne vise, hvad jeg kan i Bundesligaen, jeg har ikke rigtig fået mit gennembrud der endnu. Det kan måske tage noget tid, menæh… Det er selvfølgelig noget sjovere, når man spiller.

Det er imponerende, at du scorer 17 på 17 i to kampe. Du burde vel statistisk have brændt én?

- Jo, haha, det skulle jeg vel. Det har været dejligt, at jeg har haft så stor koncentration i forhold til alle mine skud, for tidligere har jeg ofte på en god dag alligevel til sidst brændt én, jeg bagefter ærgrede mig over. Så jeg er glad for at mit fokus har været rimeligt skarpt.

Går det ikke ud over humør og selvtillid?

- Narh, det synes jeg ikke. Jeg gør det fint til træning og har gode skud på rigtigt dygtige målmænd, og jeg føler stadig, jeg udvikler mig, selv om jeg ikke får så meget spilletid. Mine holdkammerater er flinke, og jeg er stadig glad, når jeg går til træning, siger Emil Jakobsen.

- Det er selvfølgelig noget andet at flytte til udlandet, og jeg er heller ikke så god til tysk endnu. Men jeg har ikke været nede i noget sort hul. Overhovedet ikke – men jeg er i en fase med en del tilvænning i klubben, siger Emil Jakobsen.

Den er han sgu ikke ramt af på landsholdet!