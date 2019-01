Lurer på chok-comeback: - Jeg har gjort nok

Interaktivt element

Hans Lindberg var med i den første VM-kamp mod Chile, men siden har den danske fløjspiller været uden for truppen på grund af en skade.

Fysisk er Lindberg dog parat til at træde ind i turneringen og spille søndagens VM-finale mod Norge.

- Jeg synes, jeg står ret godt. Jeg har knoklet i træningslokalerne, mens de andre har ligget og hvilet.

- Jeg har sammen med Martin Larsen givet den gas på løbebåndene, til styrketræning og med skud i håndboldhallen for at holde mig klar, hvis det skulle ske, at en af os skulle ind igen i turneringen.

- Jeg føler mig klar og godt rustet til at skulle gøre det, hvis det er, siger Hans Lindberg.

Landstræner Nikolaj Jacobsen siger, at han endnu ikke har besluttet, om han vil gøre brug af den tredje og sidste udskiftning i truppen.

Der er deadline for at udskifte en spiller søndag formiddag klokken ni, og Lindberg tripper for et VM-comeback.

- Det er Nikolaj, der vurderer det. Det handler ikke om mig. Det handler om holdet og om at vinde det guld.

- Jeg føler, at jeg har gjort nok i min karriere til at være med på det her niveau og har rimelig meget rutine. Jeg har stået i de her kampe mange gange, påpeger Lindberg.

Han er dog slet ikke sikker på at komme til at spille en rolle, hvis han kommer ind i truppen, fordi Lasse Svan på positionen som højrefløj har gjort det så godt.

Hans Lindberg nåede kun at være i aktion i åbningskampen mod Chile, inden en skade satte ham ud af spil. Foto: Jens Dresling

- Lasse har spillet fantastisk, og det håber jeg, at han gør igen. Så er det ikke sikkert, der bliver brug for mig eller Johan.

- Hvis det skulle ske, at Lasse ikke spiller en god kamp, så er jeg klar og rustet til at bidrage med alt det, jeg nu kan, for at vi kan få succes, siger Lindberg.

Johan Hansen, der kom med i truppen i stedet for Lindberg efter åbningskampen mod Chile, står i givet fald til at ryge ud af truppen igen.

Lindberg har i de seneste to uger forberedt sig på at kunne komme ind i VM-varmen igen, og det har været hårdt.

- Det har selvfølgelig ikke været den fedeste situation. Jeg havde da håbet på en hel anden rolle i sådan en slutrunde.

- Nu har jeg til gengæld i al min tid ikke misset en slutrunde. Jeg har været fri for skader. Vi har til VM væltet os i uheld med en skade til blandt andre René Toft. Og Henrik Toft trak med lidt og skulle starte uden for VM-truppen.

- Det viser sig, at de her tre udskiftninger er fuldstændigt vanvittigt uhørt for lidt. Vi skal spille kamp nummer 10 på 18 dage, påpeger Lindberg.

Lindberg nåede at spille 28 minutter og 35 sekunder i den første kamp mod Chile, hvor han scorede tre mål på fire forsøg.

