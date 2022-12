Lykkelig jul: Lærke Møller gravid igen

En lykkelig nyhed er indtruffet hos Lærke Møller og hendes lille familie.

Den tidligere landsholdsstjerne, der danner par med den tidligere fodboldspiller Thomas Enevoldsen, venter nemlig en lille pige, der kommer til verden til juni.

Det skriver hun selv i et opslag på Instagram.

'Glædelig jul fra os fire.'

'Vi glæder os til juni, hvor Cali får en lillesøster,' skriver TV 2-eksperten på et opslag, hvor parrets første datter står med et billede fra en ultralydsskanning, hvor man kan se det lille foster.

Den 33-årige ålborgenser, hvis håndboldkarriere blev spoleret af slemme knæskader, er en fast del af TV 2 Sports håndbold-dækning, når kvindelandsholdet spiller.

Møller kunne dog tilbage i sommer løfte sløret for, at hun havde startet et nyt job som diætist på Aalborg Universitetshospital.

TV 2-ekspert i overraskende jobskifte

Ekspertrollen hos TV 2 har hun dog stadig, og hun var med hele vejen i november, da de danske kvinder spillede sig i EM-finalen mod Norge ved slutrunden i Slovenien.

Lærke Møller nåede i sin aktive karriere at spille for blandt andre Aalborg DH, FC Midtjylland, TTH Holstebro og Team Esbjerg, ligesom hun var en del af det danske landshold, som hun nåede at spille 51 kampe for.