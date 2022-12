Mål 15 sekunder før tid: Tager semifinale-plads

Det blev dramatisk til det sidste, da håndboldherrerne fra Ribe-Esbjerg med en sejr på 29-28 over Skanderborg Aarhus satte sig på den tredje billet til pokalturneringens semifinaler.

Gæsterne fra Skanderborg Aarhus havde chancen for at udligne på frikast efter slutfløjt, men det mislykkedes.

Dermed slutter Ribe-Esbjerg sig til Skjern og Bjerringbro-Silkeborg i Final-4, mens mestrene og vicemestrene, GOG og Aalborg, senere onsdag dyster om den sidste semifinaleplads.

Final-4 spilles i Boxen i Herning til februar.

Det var hjemmeholdet, som fra start udviste den største lyst og vilje til at ofre sig for at booke en billet til Final-4.

Skanderborg Aarhus var sjældent passive i aktionerne, og allerede efter mindre end ti minutters spil begyndte vestjyderne at rykke fra.

Efter 18 minutter havde Ribe-Esbjerg åbnet et hul på fem mål, som gæsterne kun formåede at fastholde frem til pausen.

18-13 lød stillingen halvvejs, men Skanderborg Aarhus' Torben Petersen så ud til at have samlet kræfter i omklædningsrummet.

Han åbnede anden halvleg med tre scoringer på stribe, og så var forskellen barberet ned til to mål.

En timeout fik sparket nyt liv i Ribe-Esbjerg, men gæsterne havde bidt sig fast i hasen og havde ikke i sinde at slippe.

Kort før haluret rundet 42 minutter, slap Lars Skaarup afsted på en kontra, og så var er balance ved 21-21.

Det forblev tæt hele vejen, og med under et minut tilbage, bragede en stærkt spillende Thomas Arnoldsen bolden ind til 28-28 for Skanderborg Aarhus.

Afgørelsen faldt på det følgende angreb, da Marcus Dahlin hamrede bolden i kassen for vestjyderne med 15 sekunder igen.