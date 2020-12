Målløs Nikolaj: - Meget mærkeligt!

- Det er underligt, at mens flere og flere lande lukker ned, går vi og forbereder os på et VM med tilskuere, siger landstræner Nikolaj Jacobsen

Mens coronaens anden bølge rammer for fuld hammer og alt lukker ned, så ændrer det intet på det håndbold-VM, der starter om 14 dage i Kairo.

Når de danske spillere løber på banen i Cairo Stadium Sports Hall 15. januar, lukker IHF og de egyptiske arrangører 5000 tilskuere ind i en hal med plads til 17.000.

Det huer ikke Nikolaj Jacobsen.

Er du blevet mere tryg ved at tage til VM?

- Det ved jeg ikke, om jeg er. Nu må jeg ned og opleve det, men… Situationen er da mærkelig, synes jeg. Sådan tror jeg, mange har det. Men jeg er ikke utryg, og jeg glæder mig til, at vi samles på søndag, siger landstræneren og tilføjer:

- Men det er da underligt, at mens flere og flere lande lukker helt ned, så skal vi til at forberede os på et VM! Det skal jeg da være ærlig at sige.

Hvordan har du det med, at de vil lukke 5000 tilskuere ind i hallen?

- Den del er jeg så ikke enig med IHF og de egyptiske arrangører i. Jeg synes jo, man skulle gennemføre det uden tilskuere for at give lidt sikkerhed til aktørerne.

Det bliver formentlig svært at styre…

- Ja, for når vi som spillere og ledere først er inde i den røde boble, skulle der jo være styr på det. Men det er klart, at med flere tusinde tilskuere i hallen bliver det sværere at kontrollere.

Er du utryg ved det?

- Jeg synes bare ikke, at man lige på det område tænker på dem, der skal spille og os, der skal stå på sidelinjen. Men altså… Vi har jo mange gange været uenige, og det har alligevel ikke hjulpet noget, haha.

Henrik Toft bliver her testet meget positiv sammen med Nikolaj Øris og storebror René Toft Hansen under hyldest på balkonen på Københavns Rådhus efter VM-triumfen i Herning. Nu må han og landsholdet håbe, han kan nå at teste negativ inden alt for længe. Foto: Henning Hjorth

Når Nikolaj Jacobsen samler truppen på søndag, bliver det måske uden Henrik Toft Hansen, der testede positiv, da han ankom til Final 4-stævnet i Køln. Der var Magnus Landin også forhindre i at spille, men han er meldt klar nu.

Kan du være sikker på, at Henrik Toft når at blive rask?

- Det ved jeg ikke. Jeg har selvfølgelig snakket med ham, men ingen kan jo vide hvor lang tid, det tager for ham at blive testet negativ.

Men det når han vel, inden i rejser?

- Det ved jeg ikke. Nogle bærer jo rundt på det længe. Du kan jo se, at Magnus Landin var længe om at teste negativ.

Er der andre, der hænger i bremsen?

- Nej. Ikke hvad jeg ved af i hvert fald, hæhæ. Alle gør, hvad de kan og er forsigtige, men nu ser du jo Henrik Toft sætte sig ombord på flyet i Paris uden symptomer og i god tro, og så kommer han frem om aftenen og tester positiv i Køln. Hvad skal man så gøre?

Spillerne skal testes to gange søndag, og forhåbentlig kan alle så deltage i to træninger, inden Danmark to gange møder Norge i testkampe. VM-truppen flyver til Kairo 12. januar i et fly, der er chartret sammen med Sverige og Norge.

En grinende Nikolaj Jacobsen er helt afklaret med, at situationen er ustyrlig før et underligt VM.

- Vi må tage det, som det kommer og se, hvem der er ombord den 12., når vi flyver til Kairo. Men der er 20 spillere med, for det er tæt på umuligt at få fløjet nogen ind siden hen.

