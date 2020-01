Målløs over situation: - Uacceptabelt i håndboldens verden

EM-slutrunden i håndbold er gået ind i sin afgørende fase, og onsdag spilles de sidste kampe i mellemrunden.

For flere af mandskaberne bliver der her tale om den syvende opgør på tolv dage, og det tætpakkede program har igen i år medført massiv kritik fra både spillere, trænere og eksperter.

Det gælder ikke kun udfordringen i den manglende restitution. Det handler også om konkurrencevilkårene. For midt i afgørelsens time er batterierne ved at være tømt i nogle trupper, mens andre har bedre forhold til at lade op.

Spanien har eksempelvis fordelt sine syv kampe i turneringen over 14 dage og har næsten haft to døgn til at restituere i, før de går på banen onsdag mod Kroatien.

Anderledes ser det ud for Island, som fortsat kæmper for en placering i top 8 og et spinkelt håb om OL-kvalifikation. Deres afgørende slag finder sted mod Sverige, godt 26 timer efter at islændingens seneste opgør blev fløjtet i gang.

Landstræner Gudmundur Gudmundsson er helt uforstående over for scenariet.

- Jeg er ikke tilfreds med, at vores syvende kamp skal spilles dagen efter vores sjette kamp. Der kommer jo ikke en hviledag, og det er uacceptabelt i håndboldens verden, at man spiller to dage i streg. Det er ikke acceptabelt, siger Islands landstræner, Gudmundur Gudmundsson til TV2 Sport.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ungarn og Island er blandt de nationer, der har trukket nitten i forhold til kampprogrammet. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

I samme båd som Island sidder Ungarn, der omend har taget endnu mere vand ind i sin ende. En af turneringens helt store overraskelser står onsdag med muligheden for at kvalificere sig til semifinalen - bare 18 timer efter, at deres seneste kamp blev fløjtet af.

I Dansk Håndbold Forbund (DHF) erkender man, at det er et komplekst format, hvor visse hold kan have fordele i forhold til kampkalenderen. Det fortæller sportschef Morten Henriksen til Ekstra Bladet.

- Det er ikke 100 procent fair, men det er meget svært at lave det 100 procent fair. Der har også været debat om rejsedage for nogle lande, ligesom der har været diskussioner i forhold til hjemmebane-nationen, der er startet en dag tidligere end andre med en åbningskamp.

- Det er svært at gøre tingene fuldstændig lige i håndbold. Vi skal huske, hvorfor vi er her. Vi er afhængig af publikum og tv, siger Henriksen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Morten Henriksen (th.) mener, at det er svært at dele sol og vind helt lige under en slutrunde. Foto: Lars Poulsen

Han påpeger, at problemstillingen med de mange kampe inden for kort tid er et tilbagevendende tema. Men der bliver også arbejdet på at forbedre situationen, og allerede ved næste slutrunde er der lidt mere luft at give af, fortæller Henriksen.

- Det er ikke ny situation, og det har været endnu mere specielt til VM. Nu har det internationale håndboldforbund besluttet, at der fremover skal være en hviledag mellem hver kamp, og det finder vi interessant, siger han.

- Det er en kompleks situation, fordi der indtil nu har været et vidst antal dage at overholde en slutrunde på I henhold til reglementet. Der er også en hel del økonomi i det, hvis turneringen skal forlænges. Men overordnet synes vi, at det er hårdt at skulle spille to kampe i streg inden for to døgn, lyder det fra Henriksen.

EM afsluttes søndag, hvor både bronze- og finalekamp skal afvikles. Norge, Kroatien og Spanien har booket plads i semifinalerne, mens den sidste deltager findes efter onsdagens kampe.

Danmark jagter ny landstræner: - Gule lamper blinker

Lidt tragisk: Alle tvinges til at bruge bh

Det vidste du ikke: Spiller afslører truppens hemmelige top 20