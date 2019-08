Målmand skadet i dansk storklub – sønnen tager over

Det sker ikke hver dag, at en 45-årig målmand bliver købt fri af en kontrakt med overgangssum og hele baduljen, men det skete rent faktisk, da GOG købte veteranen Søren Haagen ud af kontrakten med Ribe-Esbjerg Håndbold i sommer.

Fynboerne kom i bekneb, da den 41-årige svensker Dan Beutler blev knaldet for kokain i Sverige og dermed ikke kunne opfylde den et-årige kontrakt, han havde skrevet med GOG.

Nu er de gulrøde i problemer igen. Fredag eftermiddag blev Søren Haagen skadet efter få minutters indsats i en testkamp i Vejen mod SønderjyskE. Veteranen har formentlig pådraget sig en forstrækning i den ene læg og er ifølge cheftræner Nicolej Krickau formentlig ukampdygtig i et par måneder.

Det er Sport Fyn, der kan berette om miseren, der kun bliver forværret af, at ungtalentet Svend Rughave er i til VM i Nordmakedonien med U19-landsholdet. Fynboerne har dog hentet et islandsk talent i skikkelse af Viktor Hallgrimsson, der i øvrigt kom i vejen for en del i Vojens.

Den anden mand på keeper-positionen bliver i den nærmeste fremtid alligevel en Haagen. 18-årige Andreas Haagen har ikke arvet talentet fra fremmede, og nok er han ifølge cheftræneren ikke helt ligaklar endnu – men nu får han chancen i starten af farmands sygemelding.

GOG vandt i øvrigt træningskampen 27-26.

Se også: Her er du gammel, når du er 22

Se også: Nikolaj J. sætter profil på plads: Det er ikke seriøst

Se også: Tabt finale koster: Mister sjov ferietur